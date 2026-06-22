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  • Сборную СССР признали одной из самых безвольных в истории ЧМ

Сборную СССР признали одной из самых безвольных в истории ЧМ

22 июня, 16:24
6

Статистик Alexey Z. Spectre изучил, как сборная СССР выступала на чемпионатах мира.

«Сборная СССР, как ни странно это может прозвучать, была одной из самых безвольных команд в истории чемпионатов мира по футболу. Из 11 матчей, в которых соперники вели против нее в счете, она один свела вничью (с Шотландией в 1982 году), а остальные десять проиграла.

Больше того, после победы 4:1 над Бельгией в 1970 году сборная СССР не смогла выиграть ни одного матча, в которых пропускала. Все шесть побед, одержанные после этого, были сухими», – написал Алексей.

  • Первый чемпионат мира состоялся в 1930 году. Две первые встречи начались одновременно – 13 июля в 15:00 по уругвайскому времени стартовали Франция – Мексика (4:1) и США – Бельгия (3:0).
  • Всего в чемпионатах мира поучаствовали 83 сборных, включая Россию.
  • ЧМ-2026 продлится до 19 июля.

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Источник: телеграм-канал Alexey Z. Spectre
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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Цугундeр
1782136296
)))Alexey Z. Spectre Так вот куда делся убаненный придурок Алёша З!!)
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MaxRnD
1782137213
Что оно там вдруг стало способно изучить, когда в своё время здесь в комментариях в слове "буй" по три ошибки делало ?
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нейтральныйкакникто
1782170376
Первым пропустить и выиграть - не каждому под силу.Это удел настоящих фаворитов , лидеров , претендентов на ЧЕМПИОНСТВО!!Это и есть ДУХ ,МЕНТАЛИТЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ! Не проиграть, это уже хороший результат .Ныне ,Пока это удалось Египту , Германии и Ю.Корее...
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zlobny_zenitos
1782305740
редакторы вообще такое не должны пропускать такое...щенок какой то пишет такие вещи...в бан пожизненно...
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