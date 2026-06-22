Сборную СССР признали одной из самых безвольных в истории ЧМ

Статистик Alexey Z. Spectre изучил, как сборная СССР выступала на чемпионатах мира.

«Сборная СССР, как ни странно это может прозвучать, была одной из самых безвольных команд в истории чемпионатов мира по футболу. Из 11 матчей, в которых соперники вели против нее в счете, она один свела вничью (с Шотландией в 1982 году), а остальные десять проиграла.

Больше того, после победы 4:1 над Бельгией в 1970 году сборная СССР не смогла выиграть ни одного матча, в которых пропускала. Все шесть побед, одержанные после этого, были сухими», – написал Алексей.