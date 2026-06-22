Сборную СССР признали одной из самых безвольных в истории ЧМ

Статистик Alexey Z. Spectre изучил, как сборная СССР выступала на чемпионатах мира.
«Сборная СССР, как ни странно это может прозвучать, была одной из самых безвольных команд в истории чемпионатов мира по футболу. Из 11 матчей, в которых соперники вели против нее в счете, она один свела вничью (с Шотландией в 1982 году), а остальные десять проиграла.
Больше того, после победы 4:1 над Бельгией в 1970 году сборная СССР не смогла выиграть ни одного матча, в которых пропускала. Все шесть побед, одержанные после этого, были сухими», – написал Алексей.
- Первый чемпионат мира состоялся в 1930 году. Две первые встречи начались одновременно – 13 июля в 15:00 по уругвайскому времени стартовали Франция – Мексика (4:1) и США – Бельгия (3:0).
- Всего в чемпионатах мира поучаствовали 83 сборных, включая Россию.
- ЧМ-2026 продлится до 19 июля.
Источник: телеграм-канал Alexey Z. Spectre