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  • ЧМ-2026. Аргентина благодаря Месси обыграла Австрию Рангника (2:0) и вышла в плей-офф

ЧМ-2026. Аргентина благодаря Месси обыграла Австрию Рангника (2:0) и вышла в плей-офф

22 июня, 22:02
15

Сборная Аргентины во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 победила Австрию. Дубль оформил Лионель Месси.

Аргентинцы, защищающие титул, досрочно вышли в плей-офф. Австрия будет решать свой вопрос в 3-м туре против Алжира.

Месси стал единолично лучшим бомбардиром чемпионата мира (18 голов).

На девятой минуте Лео не реализовал пенальти – пробил мимо.

Чемпионат мира. Группа J. 2 тур
Аргентина - Австрия - 2:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Л. Месси, 38; 2:0 - Л. Месси, 90+5.
Незабитые пенальти: Л. Месси, 9 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина. Примера Интер Майами Австрия Аргентина Месси Лионель
Комментарии (15)
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shahor
1782155171
В 38 лет такие игры выдавать!Месси-гений без всяких яких.Да,вначале лажанул с пенальти.Ну а потом...По игре было видно,что аргентинцы могут прибавить в любую минуту.Поглядим,естественно,как будут идти дела дальше,но на сегодняшний день я не вижу серьёзных конкурентов у сборной Аргентины.
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Айболид
1782155188
А если убрать (теоритически) Месси из сб.Аргентины , будут ли они всё теми же фаворитами ЧМ ?
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k611
1782155198
Месси конечно красава - в его годы так открывается и доигрывать эпизод до конца это феноменально. Понятно что группа для Аргентины довольно простая, но это не отменяет классную игру нападающего
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Красногорск_Фан
1782155238
Терпеть не могу Месси, но должен признать что в данный момент он совершенно великолепен. Мы не проиграем, смело ставьте на Австрию! (Рангник до матча). Знаем-знаем уже этого мошенника по Локомотиву ))))
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Alex Y
1782155403
Ну Месси дает)
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Император 1
1782155598
Поздравляю, Месси показывает хорошую игру, но если бы его удалили в матче с Алжиром, то и победы, скорее всего, бы не было.
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волчарик
1782155683
Вы там делайте что хотите, а я буду забивать. На самом деле как радуются за него партнеры и с удовольствием отдают пасы. Для своего возраста чудо форма.
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Mirak92
1782155693
Заберите у Генича микрофон кто нибудь.
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raritet
1782155825
В таком возрасте наши "звезды" уже как лет 5-6 на "пенсии" с пивным брюшком ползают по студии МАТЧ ТВ, а Месси на 5 добавленной как вначале игры, вот она самоотдача.
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Oldtrafford83
1782190518
Гном творил всё что хотел весь матч, удивительный конечно футболист!!!
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