ЧМ-2026. Аргентина благодаря Месси обыграла Австрию Рангника (2:0) и вышла в плей-офф

Сборная Аргентины во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 победила Австрию. Дубль оформил Лионель Месси.
Аргентинцы, защищающие титул, досрочно вышли в плей-офф. Австрия будет решать свой вопрос в 3-м туре против Алжира.
Месси стал единолично лучшим бомбардиром чемпионата мира (18 голов).
На девятой минуте Лео не реализовал пенальти – пробил мимо.
Чемпионат мира. Группа J. 2 тур
Аргентина - Австрия - 2:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Месси, 38; 2:0 - Л. Месси, 90+5.
Незабитые пенальти: Л. Месси, 9 - нет.
Источник: «Бомбардир»