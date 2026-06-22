ЧМ-2026. Аргентина благодаря Месси обыграла Австрию Рангника (2:0) и вышла в плей-офф

Сборная Аргентины во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 победила Австрию. Дубль оформил Лионель Месси.

Аргентинцы, защищающие титул, досрочно вышли в плей-офф. Австрия будет решать свой вопрос в 3-м туре против Алжира.

Месси стал единолично лучшим бомбардиром чемпионата мира (18 голов).

На девятой минуте Лео не реализовал пенальти – пробил мимо.