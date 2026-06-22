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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Австрия
Аргентина - Австрия: обзор матча 22 июня 2026
Аргентина
22.06.2026, понедельник, 20:00
Чемпионат мира, группа J, 2 тур
2 : 0
Завершен
Австрия
38'
Л. Месси
90+5'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Австрия
Завершен
ГОЛ! 2:0!
Лионель Месси
90'
+5
Желтая карточка
Леандро Паредес
90'
+2
90'
+5'
85'
Замена
Кэрни Чуквуэмека
️️️️➡️️
Михаэль Грегоритч
Замена
Николас Тальяфико
️️️️➡️️
Факундо Медина
82'
Замена
Леандро Паредес
️️️️➡️️
Родриго Де Пауль
82'
78'
Замена
Патрик Виммер
️️️️➡️️
Романо Шмид
Желтая карточка
Факундо Медина
76'
76'
Желтая карточка
Конрад Лаймер
68'
Замена
Марко Арнаутович
️️️️➡️️
Пауль Ваннер
68'
Замена
Александер Прасс
️️️️➡️️
Стефан Пош
67'
Замена
Марко Фридль
️️️️➡️️
Давид Алаба
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Лаутаро Мартинес
64'
Замена
Хулиан Альварес
️️️️➡️️
Тиаго Алмада
64'
Замена
Николас Отаменди
️️️️➡️️
Кристиан Ромеро
57'
Травма
Кристиан Ромеро
56'
45'
+7'
40'
Желтая карточка
Стефан Пош
ГОЛ! 1:0!
Лионель Месси
Пас отдал
Факундо Медина
38'
Пенальти не реализован
Лионель Месси
9'
Пенальти назначен
Лаутаро Мартинес
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
24
Пауль Ваннер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
14
Саша Калайджич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
13
Ромеро
6
Мартинес
25
Медина
26
Молина
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
16
Алмада
10
Месси
22
Мартинес
3-4-2-1
1
Шлагер
3
Дансо
8
Алаба
5
Пош
6
Зайвальд
4
Шлагер
9
Забитцер
20
Лаймер
18
Шмид
24
Ваннер
11
Грегоритч
25
Медина
3
Тальяфико
3
Тальяфико
25
Медина
13
Ромеро
19
Отаменди
19
Отаменди
13
Ромеро
7
Де Пауль
5
Паредес
5
Паредес
7
Де Пауль
22
Мартинес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
22
Мартинес
16
Алмада
9
Альварес
9
Альварес
16
Алмада
8
Алаба
23
Фридль
23
Фридль
8
Алаба
5
Пош
22
Прасс
22
Прасс
5
Пош
11
Грегоритч
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
11
Грегоритч
18
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
18
Шмид
24
Ваннер
7
Арнаутович
7
Арнаутович
24
Ваннер
Остались в запасе
Аргентина
Австрия
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
13
Патрик Пенц
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
14
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
12
Флориан Вигеле
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
14
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Аргентина - Австрия
2
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
554
468
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Информация о матче
Главный судья:
Амин Омар
Стадион:
Эйти-эн-Ти Стэдиум
Посещаемость:
70649
Где смотреть матч:
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