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Смотреть прямую трансляцию Аргентина против Швейцарии, 1/4 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Швейцария