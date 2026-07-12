12.07.2026, воскресенье, 04:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
Чемпионат мира, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Аргентина
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
6
Мартинес
26
Молина
24
Фернандес
5
Паредес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
9
Альварес
3-2-3-1-1
1
Кобель
4
Эльведи
5
Аканджи
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
15
Соу
11
Ндой
7
Эмболо
13
Ромеро
19
Отаменди
19
Отаменди
13
Ромеро
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
24
Фернандес
16
Алмада
16
Алмада
24
Фернандес
3
Тальяфико
15
Гонсалес
15
Гонсалес
3
Тальяфико
7
Де Пауль
22
Мартинес
22
Мартинес
7
Де Пауль
5
Паредес
21
Лопес
21
Лопес
5
Паредес
22
Ридер
2
Мухайм
2
Мухайм
22
Ридер
13
Родригес
18
Джемерт
18
Джемерт
13
Родригес
15
Соу
3
Видмер
3
Видмер
15
Соу
6
Закария
14
Яшари
14
Яшари
6
Закария
8
Фройлер
17
Варгас
17
Варгас
8
Фройлер
11
Ндой
23
Амдуни
23
Амдуни
11
Ндой
Остались в запасе
Аргентина
Швейцария
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Аргентина - Швейцария
3
1
1
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
18
Офсайды
4
3
Количество передач
691
474
Сейвы
4
4
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.47
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65
Смотреть прямую трансляцию Аргентина против Швейцарии, 1/4 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Швейцария
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»