Комментарий Рангника после вылета Австрии с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о выступлении своей команды на турнире после матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:3).

«Мы вышли из чрезвычайно сложной группы. Даже после жеребьевки мы знали, что есть хорошие шансы занять второе место и затем встретиться с Испанией.

Это был огромный вызов. Но я считаю, что эта команда была бы на равных почти с любым другим соперником и имела бы хорошие шансы на дальнейшее продвижение.

Разочарован тем, что путь подходит к концу. У нас было несколько моментов, которые мы могли бы использовать, проявив немного больше смелости или лучше завершив атаку. Сегодня мы столкнулись с исключительно сильным соперником», – сказал Рангник.