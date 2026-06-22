Булыкин определил, кто ближе всех к величию Месси и Роналду

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил значимость нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Думаю, Мбаппе ближе всех к их величию. Он участвует в бомбардирской гонке в истории ЧМ. Килиан хорошо о себе заявляет в сборной Франции, хотя в «Реале» у него не очень получается. Он ещe покажет себя во всей красе в следующем сезоне», – сказал Булыкин.
- Мбаппе отличился на 66-й и 96-й минутах матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Сенегала (3:1).
- Он стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
Источник: «Советский спорт»