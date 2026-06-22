Булыкин определил, кто ближе всех к величию Месси и Роналду

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил значимость нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Думаю, Мбаппе ближе всех к их величию. Он участвует в бомбардирской гонке в истории ЧМ. Килиан хорошо о себе заявляет в сборной Франции, хотя в «Реале» у него не очень получается. Он ещe покажет себя во всей красе в следующем сезоне», – сказал Булыкин.