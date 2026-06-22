Де Брюйне объяснил, почему Бельгия не сумела победить Иран

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне высказался о ничьей с Ираном (0:0) в матче ЧМ-2026.

«Мы должны были забить, у нас было несколько моментов. В начале мы слишком торопились, следовало быть более терпеливыми.

Было мало пространства для поиска решений. Временами мы находили моменты на левом фланге с де Куйпером и Троссардом.

В равных составах мы доминировали, но в меньшинстве было бы неправильным решением прессинговать высоко. Даже в таких обстоятельствах у нас все еще были шансы», – сказал Де Брюйне.