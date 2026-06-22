Защитник сборной Германии выбыл на несколько месяцев после травмы на ЧМ-2026

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек пропустит оставшуюся часть чемпионата мира из-за разрыва внутренней связки левого голеностопного сустава.

Травму игрок дортмундской «Боруссии» получил в матче группового этапа против Кот-д'Ивуара. МРТ-обследование, проведенное в воскресенье, подтвердило структурное повреждение – Шлоттербек выбыл как минимум на два месяца.

Футболист неудачно подвернул ногу в начале встречи, получил лечение льдом и вернулся на поле, однако после перерыва его заменили на Антонио Рюдигера.

«Шлотти нам не хватит на поле как выдающегося защитника, прежде всего его великолепного начала атак. Это мог бы быть его чемпионат мира», – сказал главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Нагельсманн также отметил, что команда «пыталась его подбодрить – к счастью, он очень позитивный парень, который уже смотрит вперед». Решение Шлоттербека остаться с командой в США тренер назвал «прекрасным знаком, ведь он оказывает влияние и за пределами поля».

«Несмотря на его выбывание, в центре защиты у нас есть Джонатан Та, Антонио Рюдигер, Вальдемар Антон и Малик Тиав – мы по-прежнему очень хорошо укомплектованы на этом чемпионате мира», – добавил Нагельсманн.

Рюдигер, вышедший на замену в матче с Кот-д'Ивуаром, вероятно, займет место в стартовом составе на оставшиеся игры турнира. «Антонио сыграл хорошо, очень сконцентрированно», – оценил его выход Нагельсманн, добавив, что у защитника «Реала» не было игрового ритма в последние две-три недели, но он сразу вписался в интенсивную игру.