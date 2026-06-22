Месси не реализовал пенальти на старте матча с Австрией

Лионель Месси не забил пенальти на девятой минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Австрии.
Египетский арбитр Амин Омар назначил одиннадцатиметровый за фол на Лаутаро Мартинесе, однако капитан аргентинцев не сумел открыть счет – встреча на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас) по-прежнему проходит при нулевой ничьей.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- Обе команды подошли ко второму туру с тремя очками: Аргентина возглавляет группу J, а австрийцы уступают ей только по разнице забитых и пропущенных мячей.
- В заключительном туре группового этапа подопечные Лионеля Скалони встретятся с Иорданией, а Австрия сыграет с Алжиром. Оба матча запланированы на 28 июня.
- Аргентина приехала на турнир в статусе действующего чемпиона мира. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли Францию в серии пенальти (4:2) после боевой ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Источник: «Бомбардир»