Месси не реализовал пенальти на старте матча с Австрией

Лионель Месси не забил пенальти на девятой минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Австрии.

Египетский арбитр Амин Омар назначил одиннадцатиметровый за фол на Лаутаро Мартинесе, однако капитан аргентинцев не сумел открыть счет – встреча на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас) по-прежнему проходит при нулевой ничьей.

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