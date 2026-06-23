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  • Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026

Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026

23 июня, 16:36
6

Бывший игрок «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о паузах на водопой на чемпионате мира-2026.

«Прежде всего, надо заботиться о здоровье игроков, а потом о качестве игры. Не понимаю, на что люди жалуются. Они же сами в футбол не играют, и чего жалуются тогда? У нас Петя Быстров чуть не умер от теплового удара. Таких людей, которые жалуются на перерыв на водопой, выгнал бы на поле в жару. Я посмотрю, как они заговорят. Нельзя час в одном темпе бегать без воды, организму сложно», – сказал Канчельскис.

  • На ЧМ-2026 введены обязательные паузы в 3 минуты в середине каждого тайма.
  • Телеканалы имеют возможность показать рекламу в это время.
  • Финал турнира состоится 19 июля в Нью-Джерси.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Динамо Бр Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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Fju-2
1782224477
Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой.
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SaturnuS
1782224800
Зимой холодно, Летом жарко, Осенью мокро, Весной поля не зелёные.
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DeStar
1782226853
как-то раньше 100 лет все эти бегали. А теперь даже в +20 ходят на водопой. Ладно я понимаю когда духота типа +30-+35 - да, тут нужно немного выдохнуть...
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almanev
1782232074
Какие водопои в +20? Никого не интересует здоровье игроков, только деньги. Отсюда и бесконечные расширения ЧМ, ЧЕ, ЛЧ и новые турниры типа Лиги наций и клубного ЧМ
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boris63
1782265808
Можно было согласиться, если это было для игроков. Но это всё делается в угоду рекламе, а игроки это побочка. Видно как многие просто стоят и ждут когда закончатся эти рекламные три минуты.
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