Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026

Бывший игрок «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о паузах на водопой на чемпионате мира-2026.

«Прежде всего, надо заботиться о здоровье игроков, а потом о качестве игры. Не понимаю, на что люди жалуются. Они же сами в футбол не играют, и чего жалуются тогда? У нас Петя Быстров чуть не умер от теплового удара. Таких людей, которые жалуются на перерыв на водопой, выгнал бы на поле в жару. Я посмотрю, как они заговорят. Нельзя час в одном темпе бегать без воды, организму сложно», – сказал Канчельскис.