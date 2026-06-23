Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026

Бывший игрок «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о паузах на водопой на чемпионате мира-2026.
«Прежде всего, надо заботиться о здоровье игроков, а потом о качестве игры. Не понимаю, на что люди жалуются. Они же сами в футбол не играют, и чего жалуются тогда? У нас Петя Быстров чуть не умер от теплового удара. Таких людей, которые жалуются на перерыв на водопой, выгнал бы на поле в жару. Я посмотрю, как они заговорят. Нельзя час в одном темпе бегать без воды, организму сложно», – сказал Канчельскис.
- На ЧМ-2026 введены обязательные паузы в 3 минуты в середине каждого тайма.
- Телеканалы имеют возможность показать рекламу в это время.
- Финал турнира состоится 19 июля в Нью-Джерси.
Источник: «Советский спорт»