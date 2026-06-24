Джикия расторг контракт с турецким клубом

Малик Арутюнов, агент экс-защитника сборной России Георгия Джикии, подтвердил уход игрока из турецкого «Антальяспора».

Сообщалось, что 32-летний футболист перейдет в «Локомотив».

«По обоюдному согласию сторон Георгий Джикия и «Антальяспор» расторгли контракт. Команда вылетела, у него ещe год контракта. Георгий не захотел играть в первой Турецкой лиге, хотя она очень сильная.

Джикия отказался от зарплаты за следующий сезон. В ближайшее время закроют задолженности за несколько месяцев.

Джикия уже свободный агент. На счeт «Локомотива» мне ничего не известно. Лучше спросить у самого Георгия.

Я отвечал за его пребывание в Турции. Всe, что мы должны были сделать – всe сделали.

Жалко, что «Антальяспор» вылетел. Столько тренеров поменяли… Сами Угурлу оказался профнепригодным. Решения Угурлу привели к плачевному результату», – сказал агент.