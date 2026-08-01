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Батраков ответил на предложение «Галатасарая»

Вчера, 12:46
12

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков согласился перейти в «Галатасарай».

Он договорился с турецким клубом об условиях личного контракта.

Теперь «Галатасараю» предстоит согласовать с «Локо» сумму трансфера.

Отступные в договоре игрока в размере 20 миллионов евро действуют лишь для клубов из топ-5 лиг Европы.

  • 21-летний Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

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Источник: твиттер журналиста Ягиза Сабунчоглу
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (12)
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Sanloko
1785578113
"Также, по информации Gala Haber, переговоры между сторонами проходят позитивно, но существенного прогресса на текущий момент нет." Санта-Барбара началась, запасаемся чипсами и пивом.
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Интерес
1785578488
Ни прогресса, ни регресса...А идите вы все лесом!
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Томик
1785579415
Сейчас Осимхен уйдет из-за долгов по зарплате, и можно переходить. Столько разговоров было и в Турцию... Нахуа? Потом не будет знать, как оттуда сбежать к жене в Москву. Не лучшее место для того, чтобы туда мальчонке из зоны комфорта уезжать.
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Цугундeр
1785579969
)) "Скорый поезд придёт ровно в шесть часов, Скорый поезд придёт ровно в шесть часов. Он уже не ребёнок, он давно подрос, Он ушёл навсегда, и это - всерьёз!"(с)Г.*******.
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Просто-333
1785581548
Все в Турцию!
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САДЫЧОК
1785583462
Да, они не знают кто это такой Батраков. Ложь тупого агента, который подставляет Батракова
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FFR
1785586124
А Галатасарай знает об этом? 😀
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zigbert
1785588462
Тут больше проверка на испуг для железнодорожников.
Ответить
aaaaahhhh
1785596889
там похоже мадам Батракова рулит:))) угробит парень свою карьеру.
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Garrincha58
1785645303
А нужен ли он в топ-5 лиг Европы? Продолжение сериала Батраков-ПСЖы
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