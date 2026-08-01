Батраков ответил на предложение «Галатасарая»

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков согласился перейти в «Галатасарай».

Он договорился с турецким клубом об условиях личного контракта.

Теперь «Галатасараю» предстоит согласовать с «Локо» сумму трансфера.

Отступные в договоре игрока в размере 20 миллионов евро действуют лишь для клубов из топ-5 лиг Европы.