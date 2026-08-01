Батраков ответил на предложение «Галатасарая»

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков согласился перейти в «Галатасарай».
Он договорился с турецким клубом об условиях личного контракта.
Теперь «Галатасараю» предстоит согласовать с «Локо» сумму трансфера.
Отступные в договоре игрока в размере 20 миллионов евро действуют лишь для клубов из топ-5 лиг Европы.
- 21-летний Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Ягиза Сабунчоглу