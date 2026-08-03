Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова

Турецкий журналист Ягыз Сабунджиоглу сообщил, что «Локомотив» хочет получить за перехода Алексея Батракова в «Галатасарай» 30 миллионов евро.

«По Батракову я уже сообщал: с игроком достигнута договорeнность. «Локомотив» может это отрицать – не проблема. Кстати, московский клуб уже отправил письмо. Я не говорил, что «Галатасарай» сделал официальное предложение. Я говорил, что предложение обсуждалось. «Галатасарай» направил соответствующее письмо по Батракову.

Турецкий клуб хочет завершить трансфер примерно за 20 миллионов евро, тогда как «Локомотив» требует 30 миллионов. Между сторонами сохраняется разница в оценке игрока в 10 миллионов», – сказал Сабунджиоглу.