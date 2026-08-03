«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову

На минувших выходных «Локомотив» получил запрос от «Галатасарая» по полузащитнику Алексею Батракову.

Турецкий клуб узнавал, готовы ли железнодорожники обсуждать продажу 21-летнего футболиста. Это было не предложение о трансфере.

В «Локо» ответили, что не заинтересованы в переговорах.

«Галатасараю» пришлось связываться напрямую с клубом РПЛ, поскольку отступные в размере 20 миллионов евро действуют лишь для клубов из топ-5 лиг Европы.

Самому Алексею пообещали платить в Турции 5 миллионов евро в год.