«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову

На минувших выходных «Локомотив» получил запрос от «Галатасарая» по полузащитнику Алексею Батракову.
Турецкий клуб узнавал, готовы ли железнодорожники обсуждать продажу 21-летнего футболиста. Это было не предложение о трансфере.
В «Локо» ответили, что не заинтересованы в переговорах.
«Галатасараю» пришлось связываться напрямую с клубом РПЛ, поскольку отступные в размере 20 миллионов евро действуют лишь для клубов из топ-5 лиг Европы.
Самому Алексею пообещали платить в Турции 5 миллионов евро в год.
- Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова