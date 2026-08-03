ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов

Президент «Гезтепе» Расмус Анкерсен сообщил, что ЦСКА задерживает трансфер Жуана.

«Сделка по Жуану завершена. Сумма – 15 миллионов евро. Документы полностью готовы к подписанию, но от ЦСКА нет финального ответа.

Все слухи о том, что мы просим больше денег, не соответствуют действительности. Мы согласовали все детали», – сказад Анкерсен.