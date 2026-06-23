Новая информация о состоянии отца Месси

Хорхе Месси, отец нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, был выписан из больницы.
О выписке 68-летнего Хорхе Месси сообщил в соцсети аргентинский журналист Анхель Де Брито. Восстановление отец форварда продолжит дома.
- Ранее Хорхе Месси попал в медучреждение. Причины госпитализации не раскрывались, однако семья Лионеля подтверждала наличие проблем со здоровьем у отца футболиста.
- Накануне Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
- На счету 38-летнего нападающего 18 забитых мячей – на два больше, чем у завершившего карьеру немца Мирослава Клозе и форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.
Источник: «Бомбардир»