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  • Коэффициенты букмекеров на матч: Панама – Хорватия 24 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Панама – Хорватия 24 июня 2026 года

23 июня, 09:31

Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Панамы и Хорватии состоится 24 июня 2026 года. Встреча пройдет в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд», начало – в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Панама

Панама начала турнир с поражения от Ганы (0:1), пропустив единственный мяч на 95-й минуте. Это 4-е поражение сборной в 4 матчах на чемпионатах мира (c учетом ЧМ-2018), из-за которого подопечные Томаса Кристиансена перед встречами с Хорватией и Англией оказались в непростом положении.

К матчу с Хорватией должны вернуться ключевые опорные полузащитники Анибаль Годой и Адальберто Карраскилья, что заметно усилит центр поля. Однако статистика остается тревожной: в 2026 году Панама выиграла лишь 2 из 8 матчей, в каждом из них пропускала минимум один гол, а забить больше одного мяча смогла только в 3 встречах.

Хорватия

Хорватия начала чемпионат мира с поражения от Англии (2:4), хотя дважды по ходу встречи смогла отыграться. Главной проблемой стала оборона – англичане реализовали 4 из 11 ударов в створ. В целом 2026 год складывается для команды непросто: 3 поражения в 5 матчах.

Перед игрой с Панамой Златко Далич готовит изменения в составе и возвращение схемы 4-2-3-1, чтобы добавить команде креатива. Наверняка в основе выйдут Ковачич и Крамарич. Место на острие может занять опытный Анте Будимир, который провел результативный сезон в «Осасуне» (19 голов в 40 матчах).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Хорватии. При этом ясности по тоталу (2,5) нет – шансы на ТБ и ТМ примерно равны. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Панамы

7.00

6.70

Ничья

4.10

4.10

Победа Хорватии

1.53

1.53

Двойной шанс: Панама не проиграет

2.55

2.50

Двойной шанс: Хорватия не проиграет

1.11

1.11

Тотал меньше 2.5

2.00

1.97

Тотал больше 2.5

1.83

1.83

Фора Панамы (+1)

1.98

1.97

Фора Хорватии (-1)

1.85

1.83

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и тренды

  • В 5 из 6 последних матчей Панамы и в 6 из 7 последних игр Хорватии произошел обмен голами.
  • В 10 из 13 последних игр Хорватии забивалось минимум 3 мяча.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Панама проиграла Гане и теперь не имеет права на ошибку. Но результаты команды в 2026 году не внушают оптимизма – всего 2 победы в 8 матчах, причем над ЮАР и Доминиканой. Хорватия тоже начала турнир с поражения, однако игра против Англии показала, что команда способна создавать моменты даже против топ-соперников. Ставим на победу Хорватии за кф. 1.53.

Тоталы

Панама пропускает в каждом матче 2026 года, а у Хорватии в 10 из 13 последних игр забивалось минимум три мяча. Кроме того, в 5 из 6 матчей Панамы и 6 из 7 встреч Хорватии обе команды отличались. Ставка на тотал больше (2,5) за кф. 1.83 выглядит вполне оправданной.

Форы

Хорватия превосходит соперника по классу. Златко Далич наверняка сделает несколько перестановок, которые усилят игру команды в нападении. Панама регулярно допускает ошибки в обороне, поэтому оптимальным вариантом выглядит фора Хорватии (-1) за кф. 1.83-1.85.

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Где смотреть матч Панама – Хорватия: во сколько прямая трансляция 24 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Хорватия Панама
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