В среду, 24 июня, пройдут четыре матча группового этапа. Панама встретится с Хорватией, Колумбия сыграет с ДР Конго, а вечером одновременно стартуют две встречи: Босния и Герцеговина сразится с Катаром, а Швейцария – с Канадой. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

24 июня, среда

Панама – Хорватия

Начало матча: 2:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «БМО Филд» (Торонто)

Трансляция: «Кинопоиск»

Колумбия – ДР Конго

Начало матча: 5:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Эстадио Акрон» (Гвадалахара)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Босния и Герцеговина – Катар

Начало матча: 22:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл)

Трансляция: «Кинопоиск»

Швейцария – Канада