В среду, 24 июня, пройдут четыре матча группового этапа. Панама встретится с Хорватией, Колумбия сыграет с ДР Конго, а вечером одновременно стартуют две встречи: Босния и Герцеговина сразится с Катаром, а Швейцария – с Канадой. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
24 июня, среда
Панама – Хорватия
- Начало матча: 2:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «БМО Филд» (Торонто)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Колумбия – ДР Конго
- Начало матча: 5:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Эстадио Акрон» (Гвадалахара)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Босния и Герцеговина – Катар
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Швейцария – Канада
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Би-Си Плэйс» (Ванкувер)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»