Тренер сборной Англии оценил влияние пауз на водопой на игру

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о паузах на водопой на ЧМ-2026.

«Я думаю, что эти паузы влияют на игру гораздо больше, чем я думал. Раньше у нас были такие перерывы, когда в самом деле была сильная жара.

Это было необходимо, но тогда они были короче. И к тому же происходили только в нескольких играх. Теперь – в интересах справедливости – это делается в каждом матче. Таким образом, матч разбивается на четыре четверти. И это меняет характер игры больше, чем я считал ранее», – сказал Тухель.