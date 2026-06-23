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Коэффициенты букмекеров на матч: Швейцария – Канада 24 июня 2026 года

23 июня, 09:35

Матч третьего тура чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Канады состоится 24 июня 2026 года. Встреча пройдет в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс», начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Швейцария

Швейцария после ничьей с Катаром (1:1) на старте ЧМ исправилась во втором туре, разгромив Боснию и Герцеговину (4:1). Теперь швейцарцы сами контролируют борьбу за первое место в группе.

В игре с Боснией отлично сработали замены. Якин сначала сделал ставку на контроль мяча, а затем выпустил свежих и более креативных футболистов.

Большой вопрос, сыграет ли у швейцарцев с первых минут Жоан Манзамби, оформивший дубль после выхода на замену. Возможны и другие точечные изменения в центре поля и обороне.

Канада

Канада подходит к 3-му туру в статусе лидера группы В. После ничьей в первом туре команда Джесси Марша разгромила Катар (6:0), создав себе отличный задел. Канадцам достаточно ничьей против Швейцарии, чтобы выйти в плей-офф с 1-го места.

Главная потеря – полузащитник Исмаэль Коне, который получил перелом ноги в матче с Катаром и выбыл до конца турнира. Его отсутствие может серьезно сказаться на игре в центре поля.

Ничья устроит обе команды с турнирной точки зрения, но Канада наверняка не станет играть только на удержание счета.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают небольшое предпочтение Швейцарии и ожидают не слишком результативного поединка. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Швейцарии

2.45

2.45

Ничья

3.00

2.95

Победа Канады

3.30

3.30

Двойной шанс: Швейцария не проиграет

1.34

1.33

Двойной шанс: Канада не проиграет

1.57

1.55

Тотал меньше 2.5

1.72

1.70

Тотал больше 2.5

2.14

2.15

Фора Швейцарии (–1)

3.90

4.10

Фора Канады (+1)

1.25

1.20

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и тренды

  • В 7 из 8 последних матчей с участием Швейцарии соперники обменивались голами.
  • Канада не проигрывает 10 матчей кряду, пропустив в них лишь 4 гола.
  • 4 из 6 последних матчей Канады и 5 из 7 игр Швейцарии закончились ничейным исходом.
  • Единственную очную встречу сборные провели в 2002 году – Канада победила 3:1.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Матч во многом равный. Швейцария прибавила после разгрома Боснии (4:1), но до этого была ничья с Катаром. Канада тоже в форме – 6:0 с Катаром, плюс серия без поражений. При этом обе команды устраивает ничья для выхода из группы.

Прогноз: ничья.

Тоталы

Есть фактор турнирной ситуации: обе сборные могут не форсировать игру. Швейцария умеет контролировать темп, а Канада после травмы Коне теряет часть креатива в центре поля. Едва ли команды станут лезть из кожи вон ради красивого футбола – пора экономить силы на плей-офф.

Прогноз: ТМ 2.5.

Форы

Канада не проигрывает 10 матчей подряд и в целом выглядит очень стабильно, даже против более сильных соперников. У Швейцарии нет явного перевеса по игре. В продолжение прогноза на ничью предложим осторожный вариант с плюсовой форой.

Прогноз: Канада (+1).

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Где смотреть матч Швейцария – Канада: во сколько прямая трансляция 24 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Канада Швейцария
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