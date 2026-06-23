Матч третьего тура чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Канады состоится 24 июня 2026 года. Встреча пройдет в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс», начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).
Форма команд
Швейцария
Швейцария после ничьей с Катаром (1:1) на старте ЧМ исправилась во втором туре, разгромив Боснию и Герцеговину (4:1). Теперь швейцарцы сами контролируют борьбу за первое место в группе.
В игре с Боснией отлично сработали замены. Якин сначала сделал ставку на контроль мяча, а затем выпустил свежих и более креативных футболистов.
Большой вопрос, сыграет ли у швейцарцев с первых минут Жоан Манзамби, оформивший дубль после выхода на замену. Возможны и другие точечные изменения в центре поля и обороне.
Канада
Канада подходит к 3-му туру в статусе лидера группы В. После ничьей в первом туре команда Джесси Марша разгромила Катар (6:0), создав себе отличный задел. Канадцам достаточно ничьей против Швейцарии, чтобы выйти в плей-офф с 1-го места.
Главная потеря – полузащитник Исмаэль Коне, который получил перелом ноги в матче с Катаром и выбыл до конца турнира. Его отсутствие может серьезно сказаться на игре в центре поля.
Ничья устроит обе команды с турнирной точки зрения, но Канада наверняка не станет играть только на удержание счета.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают небольшое предпочтение Швейцарии и ожидают не слишком результативного поединка. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Швейцарии
|
2.45
|
2.45
|
Ничья
|
3.00
|
2.95
|
Победа Канады
|
3.30
|
3.30
|
Двойной шанс: Швейцария не проиграет
|
1.34
|
1.33
|
Двойной шанс: Канада не проиграет
|
1.57
|
1.55
|
Тотал меньше 2.5
|
1.72
|
1.70
|
Тотал больше 2.5
|
2.14
|
2.15
|
Фора Швейцарии (–1)
|
3.90
|
4.10
|
Фора Канады (+1)
|
1.25
|
1.20
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и тренды
- В 7 из 8 последних матчей с участием Швейцарии соперники обменивались голами.
- Канада не проигрывает 10 матчей кряду, пропустив в них лишь 4 гола.
- 4 из 6 последних матчей Канады и 5 из 7 игр Швейцарии закончились ничейным исходом.
- Единственную очную встречу сборные провели в 2002 году – Канада победила 3:1.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Матч во многом равный. Швейцария прибавила после разгрома Боснии (4:1), но до этого была ничья с Катаром. Канада тоже в форме – 6:0 с Катаром, плюс серия без поражений. При этом обе команды устраивает ничья для выхода из группы.
Прогноз: ничья.
Тоталы
Есть фактор турнирной ситуации: обе сборные могут не форсировать игру. Швейцария умеет контролировать темп, а Канада после травмы Коне теряет часть креатива в центре поля. Едва ли команды станут лезть из кожи вон ради красивого футбола – пора экономить силы на плей-офф.
Прогноз: ТМ 2.5.
Форы
Канада не проигрывает 10 матчей подряд и в целом выглядит очень стабильно, даже против более сильных соперников. У Швейцарии нет явного перевеса по игре. В продолжение прогноза на ничью предложим осторожный вариант с плюсовой форой.
Прогноз: Канада (+1).
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