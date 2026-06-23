Матч третьего тура чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Канады состоится 24 июня 2026 года. Встреча пройдет в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс», начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Швейцария

Швейцария после ничьей с Катаром (1:1) на старте ЧМ исправилась во втором туре, разгромив Боснию и Герцеговину (4:1). Теперь швейцарцы сами контролируют борьбу за первое место в группе.

В игре с Боснией отлично сработали замены. Якин сначала сделал ставку на контроль мяча, а затем выпустил свежих и более креативных футболистов.

Большой вопрос, сыграет ли у швейцарцев с первых минут Жоан Манзамби, оформивший дубль после выхода на замену. Возможны и другие точечные изменения в центре поля и обороне.

Канада

Канада подходит к 3-му туру в статусе лидера группы В. После ничьей в первом туре команда Джесси Марша разгромила Катар (6:0), создав себе отличный задел. Канадцам достаточно ничьей против Швейцарии, чтобы выйти в плей-офф с 1-го места.

Главная потеря – полузащитник Исмаэль Коне, который получил перелом ноги в матче с Катаром и выбыл до конца турнира. Его отсутствие может серьезно сказаться на игре в центре поля.

Ничья устроит обе команды с турнирной точки зрения, но Канада наверняка не станет играть только на удержание счета.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают небольшое предпочтение Швейцарии и ожидают не слишком результативного поединка. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Швейцарии 2.45 2.45 Ничья 3.00 2.95 Победа Канады 3.30 3.30 Двойной шанс: Швейцария не проиграет 1.34 1.33 Двойной шанс: Канада не проиграет 1.57 1.55 Тотал меньше 2.5 1.72 1.70 Тотал больше 2.5 2.14 2.15 Фора Швейцарии (–1) 3.90 4.10 Фора Канады (+1) 1.25 1.20

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и тренды

В 7 из 8 последних матчей с участием Швейцарии соперники обменивались голами.

Канада не проигрывает 10 матчей кряду, пропустив в них лишь 4 гола.

4 из 6 последних матчей Канады и 5 из 7 игр Швейцарии закончились ничейным исходом.

Единственную очную встречу сборные провели в 2002 году – Канада победила 3:1.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Матч во многом равный. Швейцария прибавила после разгрома Боснии (4:1), но до этого была ничья с Катаром. Канада тоже в форме – 6:0 с Катаром, плюс серия без поражений. При этом обе команды устраивает ничья для выхода из группы.

Прогноз: ничья.

Тоталы

Есть фактор турнирной ситуации: обе сборные могут не форсировать игру. Швейцария умеет контролировать темп, а Канада после травмы Коне теряет часть креатива в центре поля. Едва ли команды станут лезть из кожи вон ради красивого футбола – пора экономить силы на плей-офф.

Прогноз: ТМ 2.5.

Форы

Канада не проигрывает 10 матчей подряд и в целом выглядит очень стабильно, даже против более сильных соперников. У Швейцарии нет явного перевеса по игре. В продолжение прогноза на ничью предложим осторожный вариант с плюсовой форой.

Прогноз: Канада (+1).

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