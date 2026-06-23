Дешам высказался о разгроме Ирака

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил победу над Ираком (3:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Из-за грозы начало 2-го тайма было отложено на два часа.

«Во втором тайме мы полностью контролировали ситуацию, хотя это было непросто, учитывая произошедшее. Но в итоговом результате никто не сомневался, и это очень хорошо.

Сегодня мы вышли в плей-офф, но я убежден, что третий матч будет решающим для нашего итогового положения в группе», – сказал Дешам.