Дешам высказался о разгроме Ирака

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил победу над Ираком (3:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
Из-за грозы начало 2-го тайма было отложено на два часа.
«Во втором тайме мы полностью контролировали ситуацию, хотя это было непросто, учитывая произошедшее. Но в итоговом результате никто не сомневался, и это очень хорошо.
Сегодня мы вышли в плей-офф, но я убежден, что третий матч будет решающим для нашего итогового положения в группе», – сказал Дешам.
- Голы у Франции забили Килиан Мбаппе на 14-й и 54-й минутах и Усман Дембеле на 66-й.
- Матч Норвегия – Франция в 3-м туре пройдет 26 июня и начнется в 22:00 мск.
Источник: официальный сайт ФИФА