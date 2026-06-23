Норвегия обыграла Сенегал в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 3:2.
Маркус Хольмгрен-Педерсен открыл счет в концовке первого тайма.
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Эрлинг Холанд в начале второго тайма увеличил преимущество норвежцев.
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Исмаила Сарр спустя несколько минут сократил отставание – 2:1.
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Эрлинг Холанд на 58-й минуте оформил дубль.
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Исмаила Сарр в самой концовке встречи сделал счет 3:2.
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Источник: «Бомбардир»