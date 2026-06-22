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Коэффициенты букмекеров на матч: Норвегия – Сенегал 23 июня 2026 года

22 июня, 12:19

Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Норвегии и Сенегала состоится 23 июня 2026 года. Встреча пройдет в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф», начало – в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Норвегия

Сборная Норвегии в 2026 году провела 4 товарищеских матча, в котором одержала лишь 1 победу – над Швецией (3:1). Также было поражение от Нидерландов (1:2), и ничьи со Швейцарией (0:0) и Марокко (1:1).

В первом туре мундиаля скандинавы разгромили Ирак – 4:1. Дубль оформил Эрлинг Холанд, по голу забили Лео Остигард и иракский защитник Айман Хуссейн (автогол). После такой уверенной победы Столе Сольбаккен вряд ли будет вносить серьезные коррективы в состав.

Сенегал

Сборная Сенегала после скандала в финале Кубка Африки (победа в серии пенальти над Марокко, которую вскоре сменило техническое поражение 0:3) провела 4 контрольных матча в рамках подготовки к ЧМ. Подопечные Папа Тиава обыграли Перу (2:0) и Гамбию (3:1), сыграли вничью с Саудовской Аравией (0:0) и проиграли США (2:3).

В 1-м туре африканцы проиграли одному из фаворитов мундиаля – Франции (1:3). Сенегал классно смотрелся в 1-м тайме, который закончился 0:0 при 0,03 xG у французов. Во 2-й половине «Львы Теранги» подсели, и трехцветные смогли их дожать.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают небольшое предпочтение Норвегии, но не считают ее явным фаворитом. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Норвегии

2.30

2.25

Ничья

3.70

3.60

Победа Сенегала

3.00

3.10

Двойной шанс: Норвегия не проиграет

1.40

1.37

Двойной шанс: Сенегал не проиграет

1.63

1.65

Тотал меньше 2.5

1.92

1.90

Тотал больше 2.5

1.90

1.90

Фора Норвегии (–1)

3.50

3.15

Фора Сенегала (+1)

1.30

1.30

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

  • В матче с Ираком норвежцы нанесли 5 ударов в створ, из которых 4 оказались голевыми при xG 2.52. Можно сказать, что скандинавы показали оверперфоманс.
  • В отборе к ЧМ-2026 Норвегия забила 37 голов в 8 играх (в среднем – 4,6 за игру), из них 16 – на счету Холанда.
  • Сенегал за последние 16 лет провел 8 матчей против европейских сборных, из которых выиграл лишь 1 (3 ничьи, 4 поражения).
  • Последние 3 из 4 матчей Сенегала и 7 из 8 встреч Норвегии завершились обменом голами.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Норвегия стартовала уверенно, разгромив Ирак 4:1, но по игре были вопросы – реализация и ошибки соперника сильно помогли, а защита не блистала. Сенегал неплохо смотрелся против Франции в первом тайме, но во втором заметно просел физически. С учетом формы Холанда и проблем Сенегала в обороне, стоит поставить на победу Норвегии за кф. 2.25-2.30.

Тоталы

Норвегия в отборе забивала очень много, да и Ираку отгрузили 4. Сенегал – совсем другой уровень оппозиции, но у африканцев много возрастных футболистов и не самый надежный Кулибали в центре защиты, которого будет продавливать Холанд. Тем более, «Львам Теранги» обязательно нужны очки после поражения от Франции. Оптимальный вариант – ТБ (2,5) за кф. 1.90-1.92.

Форы

Сенегал умеет терпеть под давлением. Норвегия сильна впереди, но сильно рисковать не будет. При сценарии «победа Норвегии через борьбу» фора Сенегала (+1) за кф. 1.30-1.33 смотрится выгодно.

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Где смотреть матч Норвегия – Сенегал: во сколько прямая трансляция 23 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Сенегал Норвегия
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