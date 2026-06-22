Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Норвегии и Сенегала состоится 23 июня 2026 года. Встреча пройдет в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф», начало – в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).
Форма команд
Норвегия
Сборная Норвегии в 2026 году провела 4 товарищеских матча, в котором одержала лишь 1 победу – над Швецией (3:1). Также было поражение от Нидерландов (1:2), и ничьи со Швейцарией (0:0) и Марокко (1:1).
В первом туре мундиаля скандинавы разгромили Ирак – 4:1. Дубль оформил Эрлинг Холанд, по голу забили Лео Остигард и иракский защитник Айман Хуссейн (автогол). После такой уверенной победы Столе Сольбаккен вряд ли будет вносить серьезные коррективы в состав.
Сенегал
Сборная Сенегала после скандала в финале Кубка Африки (победа в серии пенальти над Марокко, которую вскоре сменило техническое поражение 0:3) провела 4 контрольных матча в рамках подготовки к ЧМ. Подопечные Папа Тиава обыграли Перу (2:0) и Гамбию (3:1), сыграли вничью с Саудовской Аравией (0:0) и проиграли США (2:3).
В 1-м туре африканцы проиграли одному из фаворитов мундиаля – Франции (1:3). Сенегал классно смотрелся в 1-м тайме, который закончился 0:0 при 0,03 xG у французов. Во 2-й половине «Львы Теранги» подсели, и трехцветные смогли их дожать.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают небольшое предпочтение Норвегии, но не считают ее явным фаворитом. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Норвегии
|
2.30
|
2.25
|
Ничья
|
3.70
|
3.60
|
Победа Сенегала
|
3.00
|
3.10
|
Двойной шанс: Норвегия не проиграет
|
1.40
|
1.37
|
Двойной шанс: Сенегал не проиграет
|
1.63
|
1.65
|
Тотал меньше 2.5
|
1.92
|
1.90
|
Тотал больше 2.5
|
1.90
|
1.90
|
Фора Норвегии (–1)
|
3.50
|
3.15
|
Фора Сенегала (+1)
|
1.30
|
1.30
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
- В матче с Ираком норвежцы нанесли 5 ударов в створ, из которых 4 оказались голевыми при xG 2.52. Можно сказать, что скандинавы показали оверперфоманс.
- В отборе к ЧМ-2026 Норвегия забила 37 голов в 8 играх (в среднем – 4,6 за игру), из них 16 – на счету Холанда.
- Сенегал за последние 16 лет провел 8 матчей против европейских сборных, из которых выиграл лишь 1 (3 ничьи, 4 поражения).
- Последние 3 из 4 матчей Сенегала и 7 из 8 встреч Норвегии завершились обменом голами.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Норвегия стартовала уверенно, разгромив Ирак 4:1, но по игре были вопросы – реализация и ошибки соперника сильно помогли, а защита не блистала. Сенегал неплохо смотрелся против Франции в первом тайме, но во втором заметно просел физически. С учетом формы Холанда и проблем Сенегала в обороне, стоит поставить на победу Норвегии за кф. 2.25-2.30.
Тоталы
Норвегия в отборе забивала очень много, да и Ираку отгрузили 4. Сенегал – совсем другой уровень оппозиции, но у африканцев много возрастных футболистов и не самый надежный Кулибали в центре защиты, которого будет продавливать Холанд. Тем более, «Львам Теранги» обязательно нужны очки после поражения от Франции. Оптимальный вариант – ТБ (2,5) за кф. 1.90-1.92.
Форы
Сенегал умеет терпеть под давлением. Норвегия сильна впереди, но сильно рисковать не будет. При сценарии «победа Норвегии через борьбу» фора Сенегала (+1) за кф. 1.30-1.33 смотрится выгодно.
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