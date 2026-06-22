Все рекорды Месси на ЧМ

Телеграм-канал «Первый спорт» составил список всех рекордов нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира.
- Лучший бомбардир в истории – 18;
- лучший ассистент в истории – 8;
- лучший в истории по проведeнным матчам – 28;
- лучший в истории по победным матчам – 18;
- лучший в истории по призам MVP матча – 12;
- лучший в истории по призам MVP турнира – 2;
- лучший в истории по серии матчей с голами – 6 подряд;
- лучший в истории по голам из-за пределов штрафной – 6;
- лучший в истории по числу успешных обводок – 114;
- самый возрастной (38) в истории автор хет-трика;
- первый футболист в истории, сыгравший на шести ЧМ.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»