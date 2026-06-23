Реакция Холанда на выход Норвегии в плей-офф ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Францией.

«Теперь мне уже все равно. Мы вышли в плей-офф. Мы вышли. Они, наверное, намерены нас победить и выиграть турнир», – сказал Холанд.

В матче 2-го тура Норвегия победила Сенегал со счетом 3:2, а форвард сделал дубль.