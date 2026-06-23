Мбаппе высказался о гонке бомбардиров с Месси

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026.

– Сколько голов вам нужно забить, чтобы стать лучшим бомбардиром этого чемпионата мира?

– Не знаю. Не думаю о титуле лучшего бомбардира. Для меня самое главное – это командная динамика. Чтобы мы могли быть уверены в своих силах.

Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, так что мне не о чем беспокоиться. Действительно хочу, чтобы мы прогрессировали как команда, потому что нас ждет серьезное испытание, если мы хотим дойти до конца.

– Месси забил два гола, и вы тоже. Между вами двумя идет борьба за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира?

– Нет, никакой борьбы нет. Лео всегда забивал, забивает и всегда будет забивать. Я не смотрю на то, что он делает. Смотрю только на свою команду.

Забивая голы, ты приближаешься, но я повторю: для меня важнее прогресс команды.