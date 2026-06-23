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Мбаппе высказался о гонке бомбардиров с Месси

23 июня, 13:19
5

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026.

– Сколько голов вам нужно забить, чтобы стать лучшим бомбардиром этого чемпионата мира?

– Не знаю. Не думаю о титуле лучшего бомбардира. Для меня самое главное – это командная динамика. Чтобы мы могли быть уверены в своих силах.

Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, так что мне не о чем беспокоиться. Действительно хочу, чтобы мы прогрессировали как команда, потому что нас ждет серьезное испытание, если мы хотим дойти до конца.

– Месси забил два гола, и вы тоже. Между вами двумя идет борьба за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира?

– Нет, никакой борьбы нет. Лео всегда забивал, забивает и всегда будет забивать. Я не смотрю на то, что он делает. Смотрю только на свою команду.

Забивая голы, ты приближаешься, но я повторю: для меня важнее прогресс команды.

  • На счету Мбаппе 4 гола на ЧМ-2026 после 2 матчей. Столько же у норвежца Эрлинга Холанда. На счету Лионеля Месси 5 мячей.
  • Аргентинец с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира. У Мбаппе и завершившего карьеру немца Мирослава Клозе по 16 мячей.

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Источник: L'Equipe
Чемпионат мира Франция Аргентина Месси Лионель Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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Максим2712
1782210257
Да,да. Поэтому в перерыве при победном счёте указывал, чтобы чистили под него газон от воды, а на зону обороны своей команды можно подзабить - пощай подскальзываются. Лицемер
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BRO_football
1782210402
Вот теперь понятно ради чего расширили количество сборных на ЧМ. Ради того, чтобы Месси и Мбаппе забивали карликовым государствам, били рекорды и поднимали медийность
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_Sasha_
1782216529
Если бы Месси получил красную...
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Alex Atuan
1782221422
Как я вчера и говорил рано дифирамбы Месси петь, два мяча разницы всего лишь.
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Fin035
1782368414
Черепах льстит. По любому он следит и за Месси и за Роналду. Сколько бы он не забил голов, все равно величие Месси с Роналду ему не превзойти никогда.Это даже не обсуждается!
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