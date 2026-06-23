Мбаппе высказался о гонке бомбардиров с Месси

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026.
– Сколько голов вам нужно забить, чтобы стать лучшим бомбардиром этого чемпионата мира?
– Не знаю. Не думаю о титуле лучшего бомбардира. Для меня самое главное – это командная динамика. Чтобы мы могли быть уверены в своих силах.
Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, так что мне не о чем беспокоиться. Действительно хочу, чтобы мы прогрессировали как команда, потому что нас ждет серьезное испытание, если мы хотим дойти до конца.
– Месси забил два гола, и вы тоже. Между вами двумя идет борьба за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира?
– Нет, никакой борьбы нет. Лео всегда забивал, забивает и всегда будет забивать. Я не смотрю на то, что он делает. Смотрю только на свою команду.
Забивая голы, ты приближаешься, но я повторю: для меня важнее прогресс команды.
- На счету Мбаппе 4 гола на ЧМ-2026 после 2 матчей. Столько же у норвежца Эрлинга Холанда. На счету Лионеля Месси 5 мячей.
- Аргентинец с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира. У Мбаппе и завершившего карьеру немца Мирослава Клозе по 16 мячей.