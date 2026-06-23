Аршавин оценил организацию ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин доволен организацией ЧМ-2026.

– Вы были в Мексике и в нескольких городах США. Где лучшая атмосфера?

– В Мехико. Мексиканцы выиграли первый матч, а мы пошли смотреть, как болельщики это отмечают. Это большое событие, на улицы вышла если не вся нация, то большая ее часть. Все залезали на памятники, прыгали в фонтаны. Было ярко.

В США это ощущалось более пресно. В городах, где я был, ни до игр, ни после ничего не напоминало о чемпионате мира. Только реклама. Чувствовалась большая разница по ощущениям от турнира в США и Мексике.

– Кирилл Комбаров говорил, что в Майами вообще не ощущается атмосфера большого турнира.

– Так и есть. Ни в Лос-Анджелесе, ни в Лас-Вегасе – ничего. А вообще в Лас-Вегасе мы видели больше хоккейных джерси «Каролины» и «Вегаса». Сложилось ощущение, что там Кубок Стэнли стал более масштабным и важным событием, чем чемпионат мира.

– Чемпионат мира много критикуют: за высокие цены, атмосферу и даже инфраструктуру. По делу?

– По организации – вход на стадион простой, нигде не сталкивались с трудностями. По заполняемости – везде биток. В городе, где играла Аргентина, из 10 болельщиков был только один с билетом. Ажиотаж большой! Хотя и цены для обычного человека удручающие. При этом не видел, чтобы где-то возникали проблемы с заполняемостью.

Кстати, шоу на стадионах фантастические! И по тому, что видел я, грех жаловаться на организацию.

Единственное, были проблемы с выездом со стадиона в Канзасе, где мы находились с Шапи. Там одна дорога до арены – Шапи нам сказал, что такое в порядке вещей. Не только во время чемпионата мира.

В общем, сам бы рад покритиковать ФИФА, но исходя из личного опыта – не за что.