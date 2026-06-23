Рангник высказался о поражении Австрии от Аргентины и дубле Месси

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о поражениии от Аргентины (0:2) во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

«Мы могли бы добиться большего, но в целом наша игра была именно такой, как мы и планировали: смелой и решительной.

Мне бы хотелось увидеть немного больше смелости в одной-двух ситуациях и, возможно, пару ударов издалека, что было бы вполне возможно, особенно в первом тайме.

То, как мы пропустили второй гол после контратаки, очень расстроило. Но в целом это была хорошая игра с нашей стороны», – сказал Рангник.

Специалист также оценил игру Лионеля Месси.

«Если кто-то в 39 лет может сделать дубль и забить пять голов в целом [на турнире], то это имеет значение.

Мы знали, что он на играет на другом уровне, и Месси показал нам, что является один из лучших, он лучший. Это Лионель Месси. Ему не нужно много моментов, чтобы решить исход матча», – приводит Daily Mail слова Рангника.