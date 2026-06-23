Мостовой назвал величайшего футболиста всех времен и народов

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.
Форвард стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров ЧМ.
«Убеждаюсь, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси – величайший из футболистов всех времен и всех народов. Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится. Я еще лет семь назад говорил: «Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол», – сказал Мостовой.
- Месси забил 18 голов в финальных турнирах чемпионатов мира. У француза Килиана Мбаппе и завершившего карьеру немца Мирослава Клозе по 16 мячей.
- 38-летний аргентинец с 5 голами лидирует в сборе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026. У Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда на счету по 4 мяча.
Источник: «Спорт-Экспресс»