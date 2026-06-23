Мостовой назвал величайшего футболиста всех времен и народов

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

Форвард стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров ЧМ.

«Убеждаюсь, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси – величайший из футболистов всех времен и всех народов. Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится. Я еще лет семь назад говорил: «Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол», – сказал Мостовой.