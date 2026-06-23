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  • Мостовой назвал величайшего футболиста всех времен и народов

Мостовой назвал величайшего футболиста всех времен и народов

23 июня, 13:43
6

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

Форвард стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров ЧМ.

«Убеждаюсь, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси – величайший из футболистов всех времен и всех народов. Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится. Я еще лет семь назад говорил: «Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол», – сказал Мостовой.

  • Месси забил 18 голов в финальных турнирах чемпионатов мира. У француза Килиана Мбаппе и завершившего карьеру немца Мирослава Клозе по 16 мячей.
  • 38-летний аргентинец с 5 голами лидирует в сборе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026. У Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда на счету по 4 мяча.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Мостовой Александр
Комментарии (6)
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...уефан
1782211817
...адекватен Царь! Что, признаться, напрягает)...
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Император 1
1782212848
А мы думали Мостовой
Ответить
boris63
1782217274
А если карлик больше не забъёт?
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1782218548
Всё по делу,только не сказал,после него иду Я
Ответить
crf57
1782219485
Странно! А мы все думали,что это МОСТОВОЙ!
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