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Аршавин вынес жесткий вердикт Роналду

23 июня, 17:02
17

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал влияние Криштиану Роналду на сборную Португалии.

«В целом еще перед началом чемпионата было понимание, что Криштиану – это больше проблема для сборной Португалии. Если посмотреть по именам, там команда не хуже, чем у французов и испанцев. Но роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик. Была чуйка, что это может сказаться на игре и результате. В матче с ДР Конго это было видно.

Но все может измениться – зависит от тренера и самого Роналду. Может, ему стоит понять, что он уже, к сожалению, не в состоянии давать больше, чем другие футболисты. У них в составе Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш – это люди, которые выиграли все в последние несколько лет. Им и надо выходить на первые роли», – сказал Аршавин.

  • В матче 1-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду провел полный матч.
  • Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном 23 июня. Начало в 20:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Португалия. Примейра Аль-Наср Аршавин Андрей Роналду Криштиану
Комментарии (17)
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Аид666
1782224586
твои вердикты, это твои проблемы...
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Glebaj
1782225178
Роналду не выглядел хуже в первом матче, а вот игра у команды в целом была трусливая. Все вопросы к тренеру, как мне кажется
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...уефан
1782225427
...и только ленивый не поссал на лапы промахнувшегося Акеллы...
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Good_win_ФКСМ
1782225764
кпд шавки был невелик = пешком ходил и чипсы ел... я не поклонник цыгана, но сравнивать шавку с ним, это как орган с пальцем... шавке бы лучше замолчать , да подумать, почему он от алиментов старается уклониться....
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Garrincha58
1782225779
Кто такой это тот Аршавин??? Кто тебе дал право критиковать одного из лучших игроков в истории??? Ты и ноготка его левого мизинца не стоишь.
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vladimir63
1782228359
уж не Аршавину критиковать Рональду ! между ними пропасть !
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radga
1782229370
Поговорка - "Чьябы корова мычала.........", да только не "маленького члена ....." Зажравшийся "эксперт". Долой с экспекртов!!!
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k611
1782230377
Да пофиг. Это проблемы Португалии. Мы в России живём, своих балбесов будем обсуждать.
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Hector вернулся
1782240055
Что несёт гундявый? Что выиграл Бруну Фернандеш за последние несколько лет? Кубок водокачки?
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Бриг
1782243506
Опять облажался А. Лучше бы промолчал. Криштиану за 40 и он лучший в одной из сильнейших сборных Мира. А где был А. в 41 год?
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