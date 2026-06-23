Аршавин вынес жесткий вердикт Роналду

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал влияние Криштиану Роналду на сборную Португалии.
«В целом еще перед началом чемпионата было понимание, что Криштиану – это больше проблема для сборной Португалии. Если посмотреть по именам, там команда не хуже, чем у французов и испанцев. Но роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик. Была чуйка, что это может сказаться на игре и результате. В матче с ДР Конго это было видно.
Но все может измениться – зависит от тренера и самого Роналду. Может, ему стоит понять, что он уже, к сожалению, не в состоянии давать больше, чем другие футболисты. У них в составе Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш – это люди, которые выиграли все в последние несколько лет. Им и надо выходить на первые роли», – сказал Аршавин.
- В матче 1-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду провел полный матч.
- Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном 23 июня. Начало в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.