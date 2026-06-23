41-летний Роналду – в основе на Узбекистан, у «белых волков» сыграют Файзуллаев и Шомуродов

Сборные Португалии и Узбекистана опубликовали составы на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Рубен Диаш, Вейга, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Нету, Феликс, Роналду.
Узбекистан: Нематов, Ашурматов, Абдуллаев, Хусанов, Каримов, Шукуров, Насруллаев, Хамробеков, Ганиев, Файзуллаев, Шомуродов.
- В матче 1-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду провел полный матч.
- Начало матча Португалия – Узбекистан – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Источник: «Бомбардир»