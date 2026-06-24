46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом

«Равенна» объявила о переходе легендарного бразильского футболиста Роналдиньо.
«Роналдиньо присоединяется к «Равенне» в качестве игрока. Это один из самых значимых трансферов в истории клуба и событие, которое несомненно поставит «Равенну» в центр внимания мирового футбола.
Это не просто символический шаг: Роналдиньо поставил перед собой конкретную цель – забить свой последний гол в профессиональной карьере в футболке «Равенны», добавив еще одну главу в одну из самых прославленных карьер в истории футбола.
Его приход несет в себе четкий посыл: «Равенна» реализует серьезный проект, а итальянская футбольная культура обрела новый ориентир. Так открывается самая увлекательная глава в истории этого клуба, которая только начинается», – говорится в официальном заявлении.
- Роналдиньо – экс-игрок «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии.
- В 2002 году он выиграл ЧМ, в 2005-м – «Золотой мяч».
- Полузащитник возобновил карьеру после 11-летней паузы.