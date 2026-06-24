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  • 46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом

46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом

Вчера, 00:54
6

«Равенна» объявила о переходе легендарного бразильского футболиста Роналдиньо.

«Роналдиньо присоединяется к «Равенне» в качестве игрока. Это один из самых значимых трансферов в истории клуба и событие, которое несомненно поставит «Равенну» в центр внимания мирового футбола.

Это не просто символический шаг: Роналдиньо поставил перед собой конкретную цель – забить свой последний гол в профессиональной карьере в футболке «Равенны», добавив еще одну главу в одну из самых прославленных карьер в истории футбола.

Его приход несет в себе четкий посыл: «Равенна» реализует серьезный проект, а итальянская футбольная культура обрела новый ориентир. Так открывается самая увлекательная глава в истории этого клуба, которая только начинается», – говорится в официальном заявлении.

  • Роналдиньо – экс-игрок «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии.
  • В 2002 году он выиграл ЧМ, в 2005-м – «Золотой мяч».
  • Полузащитник возобновил карьеру после 11-летней паузы.

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Источник: сайт «Равенны»
Италия Равенна Роналдиньо
Комментарии (6)
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алдан2014
1782254270
Можно аплодировать только. Наверное у любого болельщика, волшебник Рон не вызывал равнодушие своей необыкновенной игрой.
Ответить
boris63
1782264282
Бомба зачем пишешь ложную чушь, человек подписал контракт на один рекламный матч, развели ахинею.
Ответить
evgevg13
1782264815
В бой идут одни старики...
Ответить
Бумбраш
1782271337
Удачи Роналдиньо,вот это действительно мастер
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