Сенатор Парагвая пригрозила Мбаппе: «Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме»

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья решила напугать Килиана Мбаппе тюрьмой.

Франция и Парагвай играли в 1/8 финала ЧМ-2026.

Европейская сборная победила 1:0 благодаря голу Мбаппе с пенальти.

Матч сопровождался грубой игрой и провокациями парагвайцев.

Амарилья после игры написала: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Мбаппе ответил: «Вы презренная женщина, недостойная своей должности. Я никогда не позволю таким людям свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».

«Я бы посоветовала ему прочитать мое письмо, если он умеет читать, и посоветовала бы ему быть осторожным с парагвайцами.

Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме [за попытку въезда в страну по поддельным документам], и ему [Мбаппе] не следует недооценивать меня.

Я могу подать на него в суд за гендерное и политическое насилие. Он должен извиниться передо мной», – сказала Амарилья.

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