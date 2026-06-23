Роналду опередил Эйсебио по голам на ЧМ

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, стал лучшим бомбардиром страны на чемпионатах мира, оформив дубль в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана.

Встреча проходит в эти минуты в Хьюстоне (США) на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум», судит матч Джалал Джайед из Марокко. Португальцы ведут со счeтом 4:0. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

Роналду довeл число голов на мундиалях до десяти, обойдя предыдущего рекордсмена – Эйсебио, у которого было девять мячей на чемпионатах мира.

Португальский форвард также стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести разных чемпионатах мира: он отличался на турнирах 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.