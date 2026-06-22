Губерниев – Геничу о работе на игре ЧМ-2026: «Ты пересматривал трезвым или иным?»

Комментатор Дмитрий Губерниев уточнил у коллеги Константина Генича, в каком состоянии он пересматривал свой репортаж с матча Нидерланды – Швеция (5:1) на ЧМ-2026.
«А ты пересматривал трезвым или иным??» – спросил Губерниев в комментариях к посту.
«Сейчас надо вспомнить твою шутку про коньяк по утрам… К сожалению, а может и к радости, пить мне сейчас нельзя. Поэтому – «иным», Дима», – ответил Генич.
- Ранее Генич извинился за работу на матче: «### несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается».
- Позже он изменил мнение: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа».
Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»