Губерниев – Геничу о работе на игре ЧМ-2026: «Ты пересматривал трезвым или иным?»

Комментатор Дмитрий Губерниев уточнил у коллеги Константина Генича, в каком состоянии он пересматривал свой репортаж с матча Нидерланды – Швеция (5:1) на ЧМ-2026.

«А ты пересматривал трезвым или иным??» – спросил Губерниев в комментариях к посту.

«Сейчас надо вспомнить твою шутку про коньяк по утрам… К сожалению, а может и к радости, пить мне сейчас нельзя. Поэтому – «иным», Дима», – ответил Генич.