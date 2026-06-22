Вердикт Аршавина по Аргентине на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от выступления Аргентины на чемпионате мира-2026.

– Лионель Месси стал лучше за эти четыре года?

– Для меня он стал хуже, потому что я видел, как он играет в MLS. При обороне сборная Аргентины играет в 4–4–2, он находится на острие, а Лаутаро Мартинес или Альварес отрабатывают. У них будут проблемы с более сильными соперниками, где у них будет минус один игрок. Когда Аргентина владеет территорией, они в лучших ситуациях выбирают всe равно Месси, который находится в худшей позиции. Но если он сможет и дальше так же играть, как в первом матче, то у них есть шанс.

Но мне кажется, будет сложно Аргентине, несмотря на то, что Месси – фантастический игрок, лучший в истории. У него в 38 лет не пропала скорость. У него первые 2–3 шага всe равно быстрые, и он любого игрока всe равно обыгрывает. И вот это ему дает 1‑2 секунды, чтобы продолжить и избавиться от соперников. Да, на дистанции его догоняют. Но в остальном он, конечно, бог футбола, поэтому все лавры ему закономерны.