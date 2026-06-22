Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Иордании и Алжира состоится 23 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Санта-Кларе (Калифорния) на стадионе «Левайс», начало – в 06:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Иордания

Иордания проиграла Австрии 1:3, но показала неплохой футбол: не закрывалась, старалась атаковать и даже сравняла счeт после перерыва. Финалист Кубка Азии показал, что не собирается быть мальчиками для битья.

Под давлением у Иордании появляются ошибки – особенно на стандартах и при прессинге, из-за чего соперники создают опасные моменты. В целом команда смелая и атакующая, но пока нестабильна в обороне.

Алжир

Алжир в первом туре без шансов уступил Аргентине (0:3), почти не создав моментов и ни разу не пробив в створ. Да, на 8-й минуте был отмененный из-за офсайда гол Фареса, но это было последнее достижение в атаке.

Для сохранения шансов на выход из группы Алжиру критически нужна победа над Иорданией. Ожидаются изменения в составе и схеме: Владимир Петкович должен перейти на схему 3-4-3 и со старта выпустить 35-летнего Рияда Мареза.

Поражение от Аргентины стало лишь вторым за год в основное время (предыдущее случилось в январе на Кубке Африки с Нигерией). С аутсайдерами Алжир обычно уверенно справляется и редко теряет очки.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом сборную Алжира. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Иордании 5.90 5.80 Ничья 4.20 4.15 Победа Алжира 1.58 1.57 Двойной шанс: Иордания не проиграет 2.40 2.40 Двойной шанс: Алжири не проиграет 1.14 1.14 Тотал меньше 2.5 1.87 1.88 Тотал больше 2.5 1.95 1.92 Фора Иордании (+1) 1.84 1.85 Фора Алжира (-1) 2.00 1.95

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Сборная Иордании пропускает минимум 2 гола в последних 6 матчах.

В последних 7 матчах Алжира не было обмена голами.

В 5 из 6 матчей Иордании состоялся обмен голами и было забито минимум 3 гола (сыграла ставка «ОЗ + ТБ 2,5 – да»).

В 8 из последних 10 официальных матчей Иордания не проигрывала 1-й тайм.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Алжир – более собранная и опытная команда. Да, первый тур против Аргентины получился провальным, но в целом у них стабильная статистика: за год всего 2 поражения в основное время, и с аутсайдерами они обычно не ошибаются. Поэтому логичнее ждать победу Алжира за кф. 1.57-1.60.

Тоталы

Иордания пропускает минимум 2 мяча в 6 последних матчах и при этом часто играет открыто – в 5 из 6 игр был обмен голами. Алжир уже 7 матчей подряд без ОЗ, но при этом может добавить агрессии после смены схемы на 3-4-3 и возвращения Мареза. Тут баланс, но чуть логичнее смотрится ТБ 2,5 за кф. 1.92-1.95.

Форы

Иордания способна навязывать борьбу и даже забивать, но при солидном прессинге допускает ошибки в обороне. Алжир же с командами ниже уровнем обычно справляется уверенно, без лишнего риска. Поэтому оптимальный вариант – фора Алжира (-1) за кф. 1.95-2.00.

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