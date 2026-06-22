Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Узбекистана состоится 23 июня 2026 года. Встреча пройдет в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум», начало – в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Португалия

Португалия разочаровала в матче с Конго. При заметном преимуществе по владению мячом (75% против 25%) подопечные Роберто Мартинеса создала слишком мало остроты и даже проиграла соперник по ударам – 7 против 8. Проблема была в стерильном контроле и слабой работе атакующей линии – не хватало правого вингера в старте и вовлеченности Роналду, из-за чего атаки часто застревали в центре.

В матче с Конго пришлось играть без Рубена Диаша, но с его возвращением защита должна стать надежнее. Однако проблема игры без мяча остается – у команды нет ярко выраженного опорника-разрушителя (Витинья и Невеш немного про другое), поэтому соперники получают свои моменты.

Узбекистан

Узбекистан дебютировал на ЧМ с поражения от Колумбии (1:3), но при этом смог создать несколько моментов – забили гол и даже попали в каркас ворот в концовке. Однако в целом атака выглядела слабо – особенно со стандартов, где команда была одной из худших в первом туре.

Подопечные Фабио Каннаваро стабильно пропускают от сильных соперников – по 2 мяча от Нидерландов и Канады перед ЧМ. А тут еще и проблемы в обороне: ведущий центрбек Рустам Ашурматов получил травму, а игравший против Колумбии справа Бехруз Каримов совершенно не справился с Диасом.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Португалии. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Португалии 1.19 1.20 Ничья 7.10 6.70 Победа Узбекистана 16.50 16.00 Двойной шанс: Португалия не проиграет 1.01 1.01 Двойной шанс: Узбекистан не проиграет 4.80 4.60 Тотал меньше 2.5 2.42 2.35 Тотал больше 2.5 1.58 1.60 Фора Португалии (–2) 2.05 2.07 Фора Узбекистана (+2) 1.79 1.70

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Португалия пропускала в 6 из последних 8 матчей, причем далеко не от грандов – помимо Конго, были Армения, Ирландия, кризисный Чили. Бернарду Силва в 1-м туре выглядел очень неубедительно – его в старте должен заменить Консейсау.

В 5 из 7 предыдущих матчей Узбекистана было забито минимум 3 гола. С учетом того, что Португалии нужно улучшать разницу голов, есть вероятность результативного поединка.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Португалия не впечатлила в первом туре, но по качеству состава заметно превосходит Узбекистан. К тому же Роберто Мартинес наверняка внесет изменения в атаку, а возвращение Рубена Диаша должно добавить надежности обороне. Победа Португалии за кф. 1.19-1.20 выглядит железобетонным вариантом.

Тоталы

Узбекистан регулярно пропускает от сильных соперников – по 2 раза от Нидерландов и Канады перед ЧМ, трижды от Колумбии на мундиале. При этом в 5 из 7 последних матчей команды забивалось минимум три гола, а Португалии после осечки в первом туре важно улучшать разницу мячей. Поэтому ставка на ТБ 2,5 за кф. 1.58-1.60 выглядит наиболее логичной.

Форы

Узбекистан испытывает серьезные проблемы в обороне, а основной вратарь Уткир Юсупов провалил прошлую игру. Если Португалия сыграет острее, чем против Конго, разница в классе должна сказаться. Оптимальный вариант – фора Португалии (-2) за кф. 2.05-2.07.

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