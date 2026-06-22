Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коэффициенты букмекеров на матч: Португалия – Узбекистан 23 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Португалия – Узбекистан 23 июня 2026 года

22 июня, 12:21

Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Узбекистана состоится 23 июня 2026 года. Встреча пройдет в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум», начало – в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Португалия

Португалия разочаровала в матче с Конго. При заметном преимуществе по владению мячом (75% против 25%) подопечные Роберто Мартинеса создала слишком мало остроты и даже проиграла соперник по ударам – 7 против 8. Проблема была в стерильном контроле и слабой работе атакующей линии – не хватало правого вингера в старте и вовлеченности Роналду, из-за чего атаки часто застревали в центре.

В матче с Конго пришлось играть без Рубена Диаша, но с его возвращением защита должна стать надежнее. Однако проблема игры без мяча остается – у команды нет ярко выраженного опорника-разрушителя (Витинья и Невеш немного про другое), поэтому соперники получают свои моменты.

Узбекистан

Узбекистан дебютировал на ЧМ с поражения от Колумбии (1:3), но при этом смог создать несколько моментов – забили гол и даже попали в каркас ворот в концовке. Однако в целом атака выглядела слабо – особенно со стандартов, где команда была одной из худших в первом туре.

Подопечные Фабио Каннаваро стабильно пропускают от сильных соперников – по 2 мяча от Нидерландов и Канады перед ЧМ. А тут еще и проблемы в обороне: ведущий центрбек Рустам Ашурматов получил травму, а игравший против Колумбии справа Бехруз Каримов совершенно не справился с Диасом.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Португалии. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Португалии

1.19

1.20

Ничья

7.10

6.70

Победа Узбекистана

16.50

16.00

Двойной шанс: Португалия не проиграет

1.01

1.01

Двойной шанс: Узбекистан не проиграет

4.80

4.60

Тотал меньше 2.5

2.42

2.35

Тотал больше 2.5

1.58

1.60

Фора Португалии (–2)

2.05

2.07

Фора Узбекистана (+2)

1.79

1.70

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Португалия пропускала в 6 из последних 8 матчей, причем далеко не от грандов – помимо Конго, были Армения, Ирландия, кризисный Чили. Бернарду Силва в 1-м туре выглядел очень неубедительно – его в старте должен заменить Консейсау.

В 5 из 7 предыдущих матчей Узбекистана было забито минимум 3 гола. С учетом того, что Португалии нужно улучшать разницу голов, есть вероятность результативного поединка.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Португалия не впечатлила в первом туре, но по качеству состава заметно превосходит Узбекистан. К тому же Роберто Мартинес наверняка внесет изменения в атаку, а возвращение Рубена Диаша должно добавить надежности обороне. Победа Португалии за кф. 1.19-1.20 выглядит железобетонным вариантом.

Тоталы

Узбекистан регулярно пропускает от сильных соперников – по 2 раза от Нидерландов и Канады перед ЧМ, трижды от Колумбии на мундиале. При этом в 5 из 7 последних матчей команды забивалось минимум три гола, а Португалии после осечки в первом туре важно улучшать разницу мячей. Поэтому ставка на ТБ 2,5 за кф. 1.58-1.60 выглядит наиболее логичной.

Форы

Узбекистан испытывает серьезные проблемы в обороне, а основной вратарь Уткир Юсупов провалил прошлую игру. Если Португалия сыграет острее, чем против Конго, разница в классе должна сказаться. Оптимальный вариант – фора Португалии (-2) за кф. 2.05-2.07.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
Оуэн – о Роналду: «Не удивлюсь, если он ответит критикам хет-триком в матче с Узбекистаном» 16
Где смотреть матч Португалия – Узбекистан: во сколько прямая трансляция 23 июня 2026
Роналду выложил пост перед матчем с Узбекистаном 3
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Узбекистан Португалия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
2
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
6
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
18:41
1
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
17:57
11
Все новости
Все новости
Третий бомбардир в истории Чехии объявил об уходе из сборной после вылета с ЧМ-2026
21:01
Генич определил потолок сборной США на ЧМ-2026
20:50
1
Еще один матч Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва
19:00
Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
17:57
11
ВидеоДжорджина: «Откровенно говоря, Роналду может играть до 50 лет»
16:59
8
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
16:34
1
Неймар сделал заявление после дебюта на ЧМ-2026
16:02
2
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
14:47
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
14:43
Бубнов назвал условие для защиты титула Аргентины на ЧМ-2026
14:19
2
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
Клопп рассказал, что его впечатляет в Роналду
13:23
1
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Оуэн признал, что ошибся в Роналду: «Он забил всего два!»
12:16
1
Клопп – о Месси: «Говорят, что ходит пешком, а он изучает поле»
11:45
1
Стало известно, почему Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче ЧМ-2026
11:28
5
Шалимов выразил сомнения в выходе сборной России на ЧМ-2026
10:58
2
Трамп высказался о рекордах ЧМ-2026
10:49
Где смотреть матч Сенегал – Ирак: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:21
Где смотреть матч Норвегия – Франция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:19
Где смотреть матч Парагвай – Австралия: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:08
ФотоНеймар заплакал после первого матча на ЧМ-2026
10:06
2
Где смотреть матч Турция – США: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:01
Где смотреть матч Тунис – Нидерланды: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:59
Где смотреть матч Япония – Швеция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:57
Стало известно, что Винисиус сказал судье, который отменил его гол в матче с Шотландией
09:51
4
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 26 июня
09:49
Тренер Чехии прокомментировал вылет с ЧМ-2026
09:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 