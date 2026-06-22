Оуэн – о Роналду: «Не удивлюсь, если он ответит критикам хет-триком в матче с Узбекистаном»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о критике в адрес форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
«Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не собираюсь его критиковать.
Португалия не показала себя с лучшей стороны против ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды.
Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. В 41 год ты всегда будешь под вопросом.
Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче. Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче против Узбекистана», – сказал Оуэн.
- В матче 1-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду провел полный матч.
- Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном 23 июня. Начало в 20:00 мск.