Оуэн – о Роналду: «Не удивлюсь, если он ответит критикам хет-триком в матче с Узбекистаном»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о критике в адрес форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не собираюсь его критиковать.

Португалия не показала себя с лучшей стороны против ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды.

Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. В 41 год ты всегда будешь под вопросом.

Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче. Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче против Узбекистана», – сказал Оуэн.