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  • Оуэн – о Роналду: «Не удивлюсь, если он ответит критикам хет-триком в матче с Узбекистаном»

Оуэн – о Роналду: «Не удивлюсь, если он ответит критикам хет-триком в матче с Узбекистаном»

22 июня, 11:43
20

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о критике в адрес форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не собираюсь его критиковать.

Португалия не показала себя с лучшей стороны против ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды.

Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. В 41 год ты всегда будешь под вопросом.

Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче. Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче против Узбекистана», – сказал Оуэн.

  • В матче 1-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду провел полный матч.
  • Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном 23 июня. Начало в 20:00 мск.

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Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Узбекистан Португалия Роналду Криштиану Оуэн Майкл
Комментарии (20)
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Антрацитовый волхв
1782119200
Максимум один, если без пенальти.
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Бумбраш
1782119357
Молодцы,Узбекистану трешку,ты положи испанцам,тогда и разговаривать будем
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DOOMSDAY
1782119861
В мечтах если только
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subbotaspartak
1782119998
...не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче против Узбекистана», – сказал Оуэн....Узбеки берегись!!! Узбеки: Всё будет ззхорошо...
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acor94
1782120187
Узбекам и я забью.
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ScarlettOgusania
1782120765
на двух ЧМ и одном ЧЕ "сушняк" (в 10 матчах подряд!!!), а узбекам - сразу трёшку..? ню-ню, порадуемся за Криша...🤣
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Cleaner
1782122595
А вот я СИЛЬНО удивлюсь, если Роналду хоть в одной игре хет-трик сделает.
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DeStar
1782124420
ага, с пенки дай бог) роналду топ, но стар. Ему не место в старте при ТАКОМ составе. Был бы он, не знаю, австрийцем или словаком или хоть шотландцем) тогда я бы понял еще. Но португалия имеет шикарный состав, в том числе и атакующих игроков, вон фелиш сидит на банке из-за роналду, даже убогий леау молодой и шустрый может дать что-то команде
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Plyash
1782124699
Поздно пить Боржоми , ежели почки старые . Криш своё уже охреначил .
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bashnat013
1782150279
Вопрос засчитают ли их ! Он из вне игры не выходит,стоит ближе к воротам чем вратарь!
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