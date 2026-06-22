Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Ганы состоится 23 июня 2026 года. Встреча пройдет в Фоксборо на стадионе «Джиллетт», начало – в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Англия

Англия – один из немногих фаворитов, который уверенно стартовал на ЧМ. В 1-м туре подопечные Томаса Тухеля уверенно обыграли Хорватию со счетом 4:2. Англичане показали вариативную игру в атаке, успешно действовали как в позиционном нападении, так и на контратаках. А в первые 10 минут после перерыва в ворота Хорватии могло влететь штук 4-5 голов, если бы не Ливакович.

Возможны точечные изменения в составе. Букайо Сака, вышедший на замену и отдавший ассист, близок к возвращению в старт, а в центре обороны может появиться Марк Гехи.

Гана

Гана начала ЧМ с непростой победы над Панамой (1:0), забив решающий мяч лишь в компенсированное время. При этом по игре команда Карлуша Кейруша не выглядела убедительно – первый тайм остался за соперником, а опасных моментов было минимум.

Перед матчем с Англией в основу должен вернуться Томас Парти, что заметно усилит центр поля. При этом вопросы к обороне остаются: до прихода Кейруша Гана регулярно пропускала от сильных соперников (5 мячей от Австрии, по 2 – от Германии и Японии). В матче с одним из фаворитов турнира мы увидим, насколько португальский специалист пофиксил баг.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Англии. Основные рынки и коэффициенты – в таблице.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Англии 1.22 1.22 Ничья 6.40 6.30 Победа Ганы 15.00 14.00 Двойной шанс: Англия не проиграет 1.02 1.02 Двойной шанс: Гана не проиграет 4.40 4.30 Тотал меньше 2.5 2.30 2.25 Тотал больше 2.5 1.64 1.65 Фора Англии (–1,5) 1.67 1.65 Фора Ганы (+1,5) 2.20 2.20

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Сборная Англии до матча с Хорватией не пропускала в 10 официальных играх кряду.

До матча с Панамой сборная Ганы пропускала в 6 поединках подряд, в 4 из тех случаев – 2 и более голов.

В 8 из 10 последних матчей Англии и в 7 из 10 игр Ганы забивала только одна команда.

Команды единственный раз встречались в 2011 году в товарищеском матче. Итог – 1:1.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Англия стала одной из самых убедительных команд первого тура, обыграв Хорватию 4:2 и показав разнообразную игру в атаке. Гана же с трудом дожала Панаму в компенсированное время и по качеству футбола не впечатлила. На этом фоне логичным выбором выглядит победа Англии за кф. 1.22-1.25.

Тоталы

Англичане здорово выглядели в атаке, а с возвращением Букайо Сака станут еще опаснее. Гана до матча с Панамой пропускала в шести встречах подряд, причем в 4 случаях – минимум 2 мяча. Поэтому ставка на ТБ 2,5 за кф. 1.64-1.66 выглядит вполне оправданной.

Форы

Даже возвращение Томаса Парти не превратит оборону Ганы в монолит. Англия превосходит соперника по классу и после яркого старта вполне способна выиграть с комфортным преимуществом. Оптимальный вариант – фора Англии (-1,5) за кф. 1.65-1.67.

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