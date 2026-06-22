Сборная Ирана оставила душераздирающую записку после матча с Бельгией

Сборная Ирана оставила рукописное послание в раздевалке стадиона SoFi в Лос-Анджелесе после нулевой ничьей с Бельгией, которая сохранила команде шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.
«От древней Персии тысячелетней давности до цивилизованного Ирана сегодняшнего дня – дух Ирана остается живым и непоколебимым», – говорится в записке, опубликованной Федерацией футбола Ирана.
«Спасибо, Лос-Анджелес, за твое гостеприимство. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством», – добавили авторы послания, завершив его призывом к миру, уважению и дружбе между всеми народами и отдельно поблагодарив иранских болельщиков, отдавших команде «сердце, голос и душу» на обоих матчах.
- Лос-Анджелес принял обе встречи Ирана в группе G. В стартовом туре иранцы разошлись миром с Новой Зеландией (2:2), а нулевая ничья с Бельгией оставила команду в борьбе за выход в 1/8 финала. Заключительный матч группы Иран проведет против Египта в Сиэтле.
- Сборная Ирана базируется в мексиканской Тихуане и вынуждена пересекать границу для участия в матчах на территории США из-за ограничений на пребывание в стране. Ряд представителей штаба команды и официальных лиц вовсе не допустили к турниру. Главный тренер иранцев Амир Галенои неоднократно критиковал эти меры, заявляя, что его команда сталкивается с трудностями, которых нет ни у кого из других участников чемпионата мира.
- Власти США, в свою очередь, сообщили, что продолжают оценивать формат перемещений иранской делегации и обсуждают возможное смягчение части ограничений.
Источник: Reuters