Сборная Ирана оставила душераздирающую записку после матча с Бельгией

Сборная Ирана оставила рукописное послание в раздевалке стадиона SoFi в Лос-Анджелесе после нулевой ничьей с Бельгией, которая сохранила команде шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

«От древней Персии тысячелетней давности до цивилизованного Ирана сегодняшнего дня – дух Ирана остается живым и непоколебимым», – говорится в записке, опубликованной Федерацией футбола Ирана.

«Спасибо, Лос-Анджелес, за твое гостеприимство. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством», – добавили авторы послания, завершив его призывом к миру, уважению и дружбе между всеми народами и отдельно поблагодарив иранских болельщиков, отдавших команде «сердце, голос и душу» на обоих матчах.