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  • Мировой рекорд Месси, Дзюба – в «Крысиной норе», «Спартак» хочет Даку и другие новости

Мировой рекорд Месси, Дзюба – в «Крысиной норе», «Спартак» хочет Даку и другие новости

23 июня, 01:19

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Месси стал единолично лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Безработный Дзюба сыграл за «Крысиную нору».

Смолов сделал фото с бывшим украинским партнером.

Источник: «Бомбардир»
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