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  • Власти США рассказали, кого Иран пытался привезти в страну вместе с командой

Власти США рассказали, кого Иран пытался привезти в страну вместе с командой

22 июня, 09:29
13

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что на ЧМ-2026 вместе со сборной Ирана в страну пытались проникнуть члены КСИР.

КСИР – Корпус стражей исламской революции.

«Большинство команд приезжают в составе примерно 120 человек. Это обслуживающий персонал, врачи, тренеры, все остальные, кто сопровождает команду в составе делегации.

Мы разрешили въезд 53 лицам. Все остальные, кого Иран пытался привезти, также имели прямые связи с КСИР и не входили в их обычную выездную группу. Подобные игры, в которые играет Иран, к сожалению, делают его противником, которому нельзя доверять», – сказал Маллин.

  • Иран набрал 2 очка в первых двух матчах на ЧМ-2026.
  • Ранее сообщалось, что на территории США команде разрешили находиться непосредственно в дни проведения игр. Тренировочная база расположена на территории Мексики – в Тихуане.

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Источник: Townhall
Чемпионат мира Иран
Комментарии (13)
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Император 1
1782113522
Да ладно, а ещё ядерное оружие с собой привезли
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...уефан
1782115088
...скоро, с криками: "Персы идут!" и "Коммунисты среди нас!", выбрасываться из окон начнут...
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Cleaner
1782115608
Как говорил про ПИНДОСОВ Задорнов - НУ ТУПЫЕ!!!
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Чилим.
1782116286
Янкам верить- себя не уважать. Брехливые до безобразия.
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ScarlettOgusania
1782116980
у страха глаза велики, пиндосы в каждом иранце видят членов КСИР...😅
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evgevg13
1782118826
По логике янков их самих никуда пускать нельзя, так как у них сплошь бандиты
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Alex Atuan
1782119237
Надо же как то оправдать собственный идиотизм
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Бумбраш
1782119674
Да ладно КСИР,вот если бы они Галину Рыловну привезли,пиндосы бы вообще а осадок выпали от такой потаскухи))))
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subbotaspartak
1782120218
Иранец бзнёт - америка об серится... Как-то прям верится...
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MaxRnD
1782131928
Мелкие и мстительные шкуры, оправдывающие свой беспредел в отношении сборной Ирана, нелепыми сказками про КСИР
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