Власти США рассказали, кого Иран пытался привезти в страну вместе с командой

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что на ЧМ-2026 вместе со сборной Ирана в страну пытались проникнуть члены КСИР.

КСИР – Корпус стражей исламской революции.

«Большинство команд приезжают в составе примерно 120 человек. Это обслуживающий персонал, врачи, тренеры, все остальные, кто сопровождает команду в составе делегации.

Мы разрешили въезд 53 лицам. Все остальные, кого Иран пытался привезти, также имели прямые связи с КСИР и не входили в их обычную выездную группу. Подобные игры, в которые играет Иран, к сожалению, делают его противником, которому нельзя доверять», – сказал Маллин.