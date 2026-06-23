Хулиан запросил трансфер из «Атлетико»: «Хочу осуществить мечту»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес заявил, что хочет уйти.
– Твое будущее решится уже после чемпионата мира?
– Честно, я не знаю. Но сейчас не время говорить об этом. При этом я не собираюсь прятаться или уходить от ответа.
Я стараюсь быть честным человеком и уже откровенно поговорил с людьми в клубе, с теми, с кем должен был это обсудить.
– Думаешь, ты уйдешь?
– Не знаю, что произойдет. Но мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту.
- В прошедшем сезоне Альварес забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
- Сообщалось, что форвард также интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Арсеналу».
- Альварес – действующий чемпион мира.
Источник: Спортс