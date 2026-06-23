Хулиан запросил трансфер из «Атлетико»: «Хочу осуществить мечту»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес заявил, что хочет уйти.

– Твое будущее решится уже после чемпионата мира?

– Честно, я не знаю. Но сейчас не время говорить об этом. При этом я не собираюсь прятаться или уходить от ответа.

Я стараюсь быть честным человеком и уже откровенно поговорил с людьми в клубе, с теми, с кем должен был это обсудить.

– Думаешь, ты уйдешь?

– Не знаю, что произойдет. Но мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту.