Альварес выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес рассчитывает сменить команду этим летом.
Он хочет уйти из мадридского клуба из-за сложных отношений с главным тренером Диего Симеоне.
Приоритетный вариант продолжения карьеры для 26-летнего аргентинца – это «Барселона».
Варианты с трансфером в «Арсенал» или «ПСЖ» он сам отверг.
Возможно, «Атлетико» отпустит форварда в «Барсу», если те предложат 130-140 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне Альварес забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
- «Реал» был готов заплатить за него 150 миллионов евро.
Источник: Polymarket FC