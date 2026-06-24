Альварес выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес рассчитывает сменить команду этим летом.

Он хочет уйти из мадридского клуба из-за сложных отношений с главным тренером Диего Симеоне.

Приоритетный вариант продолжения карьеры для 26-летнего аргентинца – это «Барселона».

Варианты с трансфером в «Арсенал» или «ПСЖ» он сам отверг.

Возможно, «Атлетико» отпустит форварда в «Барсу», если те предложат 130-140 миллионов евро.