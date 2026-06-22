«Локомотив» завершил сделку по чемпиону России в составе «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко переходит в «Локомотив». Договоренности достигнуты.
«Это аренда с правом выкупа. Клубы добили сделку. 22-летнему полузащитнику осталось пройти медосмотр в Москве», – написал источник.
«Локомотив» также подписывает другого полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Генеральный директор «Локомотива» – Борис Ротенберг, а «Сочи» владеет его отец Борис.
- Срок контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2029 года. В минувшем сезоне РПЛ Коваленко провел 24 матча, не отметившись результативными действиями.
- Ранее Коваленко выступал за «Чертаново», «Зенит», «Крылья Советов» и «Оренбург». С петербуржцами выигрывал чемпионат России.
- Сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова