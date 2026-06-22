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  • «Локомотив» завершил сделку по чемпиону России в составе «Зенита»

«Локомотив» завершил сделку по чемпиону России в составе «Зенита»

22 июня, 14:20
5

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко переходит в «Локомотив». Договоренности достигнуты.

«Это аренда с правом выкупа. Клубы добили сделку. 22-летнему полузащитнику осталось пройти медосмотр в Москве», – написал источник.

«Локомотив» также подписывает другого полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Генеральный директор «Локомотива» – Борис Ротенберг, а «Сочи» владеет его отец Борис.

  • Срок контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2029 года. В минувшем сезоне РПЛ Коваленко провел 24 матча, не отметившись результативными действиями.
  • Ранее Коваленко выступал за «Чертаново», «Зенит», «Крылья Советов» и «Оренбург». С петербуржцами выигрывал чемпионат России.
  • Сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Сочи Локомотив Зенит Коваленко Александр
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1782127957
Счастье какое целый хлам подписали
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...уефан
1782129008
...а я таки не пойму, кого спешить поздравлять? Шоб я так жил, как здесь торгуют...
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Паровозов
1782129088
Вот это усиление трепещите злопыхатели.
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Цугундeр
1782129354
)Во, мля, купцы из тамбура.. Чёта продали втихую от государства.. Или полушпалки или тонну креозота...))
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