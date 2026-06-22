«Локомотив» завершил сделку по чемпиону России в составе «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко переходит в «Локомотив». Договоренности достигнуты.

«Это аренда с правом выкупа. Клубы добили сделку. 22-летнему полузащитнику осталось пройти медосмотр в Москве», – написал источник.

«Локомотив» также подписывает другого полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Генеральный директор «Локомотива» – Борис Ротенберг, а «Сочи» владеет его отец Борис.