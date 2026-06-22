Экс-игрок сборной России покинул ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Максима Мухина.

«Мухин покидает ПФК ЦСКА по соглашению сторон.

Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере!

И как бы сказал сам Макс: «Ну че, свидимся!» – написали москвичи.

Следующим клубом футболиста станет «Ростов», о заключении контракта вскоре объявят официально.