Экс-игрок сборной России покинул ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Максима Мухина.
«Мухин покидает ПФК ЦСКА по соглашению сторон.
Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере!
И как бы сказал сам Макс: «Ну че, свидимся!» – написали москвичи.
Следующим клубом футболиста станет «Ростов», о заключении контракта вскоре объявят официально.
- Мухин провел минувший сезон в «Сочи» на правах аренды. В его активе 20 матчей и 1 гол.
- В 2021 году ЦСКА увел Мухина из «Локомотива» за 15 миллионов рублей, между клубами произошел конфликт.
- Максим провел за ЦСКА 70 матчей, забил три гола, сделал четыре результативных паса.
Источник: телеграм-канал ЦСКА