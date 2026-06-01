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Бабаев объяснил решение ЦСКА оставить Игдисамова

1 июня, 22:17
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о том, что Дмитрия Игдисамова официально утвердили на посту главного тренера.

«За последние несколько лет мы дважды выиграли Кубок России, два раза становились призерами чемпионата, завоевали Суперкубок России. Однако систематические изменения на тренерском мостике, на наш взгляд, пусть и давали определенный результат, с точки зрения развития клуба больше носили сдерживающий характер.

Вместе с болельщиками у нас есть давний запрос на создание команды-династии. За примером далеко ходить не надо: золотая эпоха ЦСКА в новейшей истории связана со славными и продолжительными периодами работы с командой Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого.

В футболе, как и в жизни, нельзя что-то с уверенностью планировать, но точно необходимо откровенно делиться ходом наших мыслей.

Мы убеждены, что специалисты, работавшие с нашей командой последние годы, дали многое для развития как клуба, так и многих футболистов. Тем не менее современные реалии российского футбола, на наш взгляд, предполагают иной путь для планомерного развития команды и клуба.

Мы считаем, что пресловутый опыт, о котором часто говорят, – это в первую очередь опыт работы с нашими футболистами, опыт работы в нашем клубе, опыт работы в российском футболе и текущих условиях, опыт в знании друг друга. И для нас сегодня этот опыт гораздо важнее любого другого.

Не скрою, что еще в 2019 году, когда нам наконец удалось пригласить Дмитрия Игдисамова на работу в Академию клуба, у нас было понимание, что вместе мы можем многого добиться.

Сегодняшнее назначение Дмитрия Игоревича главным тренером – это ни в коем случае не достижение, но и не начало, а логичное продолжение нашей совместной работы.

И я считаю, что в новом тренерском штабе нам с Дмитрием Игоревичем удалось собрать воедино точечную экспертизу, знание российского футбола и, безусловно, понимание идентичности ЦСКА.

Мы подписали контракт по схеме «2+2», что объясняет наш настрой работать вдолгую. Мы не сомневаемся, что команда, как и в концовке минувшего сезона, поддержит Дмитрия Игоревича и его штаб. И наша задача со стороны клуба – также оказать ему всестороннюю поддержку», – заявил Бабаев.

  • Игдисамов возглавил ЦСКА 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
  • При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий Бабаев Роман
Комментарии (2)
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Mirak92
1780343335
Убили вы династию. Пока такие как Шевелев с Орешкиным есть. Клубу ничего не светит Вторую половину отыграли хуже чем за более 20 лет
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jerry093
1780353163
очень слабо верится, в какое-то развитие династии, у Лёни с Газзом был не хилый состав под еврокубки, а у этого 10ка бубликов* да еще и кэп. Вливаний я так понимаю не будет, нашли того кто бабки на состав просить не будет и лишних вопросов задавать. Если выстрелит будут очко полировать, 3 матча проиграет- с говном сожрут, класека
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