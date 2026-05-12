Гинер не участвует в выборе нового тренера для ЦСКА

Появилась новая информация о поиске главного тренера для ЦСКА.
По данным «СЭ», выбором оптимального кандидата занимаются председатель совета директоров Максим Орешкин и генеральный директор Роман Бабаев.
Как сообщалось ранее, рассматриваются кандидатуры Сандро Шварца и Марцела Лички.
Действующий и.о. главного тренера Дмитрий Игдисамов войдет в штаб нового тренера.
- ЦСКА 4 мая уволил Фабио Челестини.
- Команда идет на пятом месте в таблице РПЛ за тур до финиша сезона.
- Шварц и Личка ранее тренировали московское «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»