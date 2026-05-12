Гинер не участвует в выборе нового тренера для ЦСКА

12 мая, 19:57
6

Появилась новая информация о поиске главного тренера для ЦСКА.

По данным «СЭ», выбором оптимального кандидата занимаются председатель совета директоров Максим Орешкин и генеральный директор Роман Бабаев.

Как сообщалось ранее, рассматриваются кандидатуры Сандро Шварца и Марцела Лички.

Действующий и.о. главного тренера Дмитрий Игдисамов войдет в штаб нового тренера.

  • ЦСКА 4 мая уволил Фабио Челестини.
  • Команда идет на пятом месте в таблице РПЛ за тур до финиша сезона.
  • Шварц и Личка ранее тренировали московское «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шварц Сандро Личка Марцел Бабаев Роман Гинер Евгений
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska1948
1778606161
Если Гинера в сегодняшнем ЦСКА и в грош не ставят, тогда понятно почему команда посыпалась. Ни Шварц, ни Личка ситуацию в команде не исправят. Только деньги и время на ветер.
Ответить
Цугундeр
1778606596
Ушатали старого еврея ромы ,да максимы.. Жалко только легендарный клуб. Так бы, ***- бы с ними..
Ответить
bratskij
1778608554
Два дебила это сила. Лучше бы по русской традиции на троих сообразили, то точно толк бы был, а так повторюсь ... два дебила это сила.
Ответить
BykAs
1778609759
Верните Ленорычу главенствующее право на принятие решений. Достала эта невростеническая чехорда, и подозрительная неприязнь к отечественным тренерам. У Федотова , за последнее время , был лучший результат из всех , кто был после него.
Ответить
Интерес
1778612957
Что,только кто-то понял? "Свадебный генерал",при продажном Бабаяне,готовым служить хоть чёрту.А Орешкин только в администрации может шустрить,а футбольная команда ему не по зубам.Вот и итог.
Ответить
