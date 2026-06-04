Семин ответил на вопрос, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев

Бывшего главного тренера сборной России Юрия Семина попросили сравнить силу вратарей Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.
– Он остается сейчас самым сильным вратарем России или Сафонов его уже сместил?
– Спорный момент. Тот хорошо и этот хорош. Матвей хорош для «ПСЖ», а Игорь хорош для ЦСКА.
- Парижане победили «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1. «ПСЖ» отыгрывался по ходу встречи.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
- Сафонов провел финальный матч полностью. Это был его первый финал ЛЧ.
Источник: «Матч ТВ»