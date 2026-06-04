Семин ответил на вопрос, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев

Бывшего главного тренера сборной России Юрия Семина попросили сравнить силу вратарей Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

– Он остается сейчас самым сильным вратарем России или Сафонов его уже сместил?

– Спорный момент. Тот хорошо и этот хорош. Матвей хорош для «ПСЖ», а Игорь хорош для ЦСКА.