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  • Семин ответил на вопрос, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев

Семин ответил на вопрос, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев

Сегодня, 01:31

Бывшего главного тренера сборной России Юрия Семина попросили сравнить силу вратарей Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

– Он остается сейчас самым сильным вратарем России или Сафонов его уже сместил?

– Спорный момент. Тот хорошо и этот хорош. Матвей хорош для «ПСЖ», а Игорь хорош для ЦСКА.

  • Парижане победили «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1. «ПСЖ» отыгрывался по ходу встречи.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
  • Сафонов провел финальный матч полностью. Это был его первый финал ЛЧ.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА ПСЖ Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Семин Юрий
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